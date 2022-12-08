Повний місяць: гороскоп на 8 грудня 2022 для всіх знаків зодіаку

Повний Місяць — дуже сильний час з погляду енергетики. Переможниця 21 сезону Битви екстрасенсів Жаля Алекперова стверджує, що в цей період нам під силу досягти багатьох висот. Головне при цьому – правильно розставити пріоритети.

Що обіцяють зірки в цей період, чого остерігатися і на що звернути увагу на повний Місяць 8 грудня, читайте в ексклюзивному гороскопі.

Овни

У цей період Овнам варто бути уважнішими до людей, які вас оточують. Є велика ймовірність, що серед тих, кого ви вважаєте друзями чи партнерами, виявляться недоброзичливці.

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Тельці

Повня для Тельців – час творчого пориву. Натхнення дозволить представникам знака легко та швидко впоратися навіть із нудними та рутинними турботами. Головне — не піддаватися лінощам і взятися за справу.

Близнюки

У цей період близнюкам варто частіше прислухатися до своєї інтуїції. Саме шосте почуття дозволить представникам знака ухвалити правильні рішення та вибрати потрібний напрямок для руху.

Раки

Місяць у повні може підштовхнути Раків до необдуманих і поспішних рішень. Порада зірок – абстрагуватися від своїх емоцій. А у скрутних ситуаціях краще попросити поради у близьких людей. Це дозволить уникнути помилок.

Леви

У цей період Леви будуть сповнені сил та енергії. Головне при цьому – не розпорошуватися на другорядні завдання. Так ви ризикуєте витратити ресурси марно. А тому чітко визначте для себе головне завдання та беріться за його вирішення. У вас все вийде!

Діви

У цей час Діви можуть відчути втому і навіть апатію. Найімовірніше, причиною цього стане надмірне навантаження, яке ви поклали на свої плечі. Порада зірок – дозволити собі трохи відпочинку. Навіть якщо здається, що час марнується, вважайте це інвестицією у своє здоров’я. Година відпочинку в цей період дорівнює багатьом дням плідної роботи.

Терези

На повню Терезам не слід ухвалювати важливі рішення. Зараз ваш внутрішній стан може розгойдуватися, немов маятник. А тому є ризик впадати у крайнощі. А ось на що варто звернути увагу — то це на свої сни. Вони можуть дати важливі підказки.

Скорпіони

Не варто поспішати з висновками про події, що відбуваються у вашому житті. Те, що здається прикрою невдачею, дуже скоро може обернутися щасливим збігом. А тому наберіться терпіння і не засмучуйтеся передчасно.

Стрільці

У цей період зірки обіцяють Стрільцям гармонію у сфері особистих стосунків. Повний Місяць – вдалий період, щоб залагодити давні розбіжності з близькими людьми. Головне при цьому – проявити ініціативу і зробити перший крок до примирення.

Козероги

У період повні Козерогам варто бути уважнішими у побуті. Є велика можливість отримати травму. Натомість у професійній сфері представникам знака зірки обіцяють успіх. Найімовірніше, вам вдасться досягти тих висот, яких ви довго прагнули.

Водолії

Повня для Водоліїв – час внутрішніх змін. Зараз те, що ви вважали своїми вадами, може стати, навпаки, сильною стороною. Головне — не боятися виявити себе за нових обставин.

Риби

У цей період зірки радять Рибам бути наполегливішими. Зараз той випадок, коли саме ваша наполегливість може стати вирішальним чинником досягнення успіху. А тому не здавайтеся та не відступайте! Тільки вперед!