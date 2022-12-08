Полнолуние — очень сильное время с точки зрения энергетики. Ясновидящая из Азербайджана, победительница 21 сезона Битвы экстрасенсов Жаля Алекперова утверждает, что в этот период нам под силу добиться многих высот. Главное при этом — правильно расставить приоритеты.

Что сулят звезды в этот период, чего остерегаться и на что обратить внимание в полнолуние 8 декабря, читайте в эксклюзивном гороскопе.

Овны

В этот период Овнам стоит быть внимательнее к людям, которые вас окружают. Есть большая вероятность, что в числе тех, кого вы считаете друзьями или партнерами, окажутся недоброжелатели.

Сейчас смотрят

Тельцы

Полнолуние для Тельцов — время творческого порыва. Вдохновение позволит представителям знака легко и быстро справиться даже со скучными и рутинными заботами. Главное — не поддаваться лени и взяться за дело.

Близнецы

В этот период Близнецам стоит чаще прислушиваться к своей интуиции. Именно шестое чувство позволит представителям знака принять верные решения и выбрать нужное направление для движения.

Раки

Полнолуние может подтолкнуть Раков к необдуманным и поспешным решениям. Совет звезд — абстрагироваться от своих эмоций. А в затруднительных ситуациях лучше попросить совета у близких людей. Это позволит избежать ошибок.

Львы

В этот период Львы будут полны сил и энергии. Главное при этом — не распыляться на второстепенные задачи. Так вы рискуете потратить ресурсы впустую. А потому четко определите для себя главную задачу и беритесь за ее решение. У вас все получится!

Девы

В этот период Девы могут почувствовать усталость и даже апатию. Скорее всего, причиной тому послужит чрезмерная нагрузка, которую вы возложили на свои плечи. Совет звезд — позволить себе немного отдыха. Даже если кажется, что время тратится впустую, считайте это инвестицией в свое здоровье. Час отдыха в этот период равен многим дням плодотворной работы.

Весы

В этот период Весам не стоит принимать важные решения. Сейчас ваше внутреннее состояние может раскачиваться, словно маятник. А потому есть риск впадать в крайности. А вот на что стоит обратить внимание — так это на свои сны. В них могут быть важные подсказки.

Скорпионы

Не стоит торопиться с выводами о происходящих в вашей жизни событиях. То, что кажется досадной неудачей, очень скоро может обернуться счастливым совпадением. А потому наберитесь терпения и не огорчайтесь раньше времени.

Стрельцы

В этот период звезды сулят Стрельцам гармонию в сфере личных отношений. Полнолуние — удачный период, чтобы уладить давние разногласия с близкими людьми. Главное при этом — проявить инициативу и сделать первый шаг к примирению.

Козероги

В период полнолуния Козерогам стоит быть внимательнее в быту. Есть большая вероятность получить травму. Зато в профессиональной сфере представителям знака звезды сулят успех. Скорее всего, у вас получится добиться тех высот, к которым вы долго стремились.

Водолеи

Полнолуние для Водолеев — время внутренних перемен. Сейчас то, что вы считали своими недостатками, может стать, наоборот, сильной стороной. Главное — не бояться проявить себя в новых обстоятельствах.

Рыбы

В этот период звезды советуют Рыбам быть настойчивее. Сейчас тот случай, когда именно ваша напористость может стать решающим фактором в достижении успеха. А потому не сдавайтесь и не отступайте! Только вперед!