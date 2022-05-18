Війна в Україні може закінчитися вже наприкінці літа – в цей час є ймовірність укладання якихось договорів.

Про це таролог Людмила Хомутовська розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Вікна-новини.

– Якщо ми дивимось, коли закінчується війна – нам завжди показують кінець літа-вересень. Це той час, коли ми прийдемо до якихось договорів. Гадаю, це буде час переговорів. Час, коли ми домовимось із Росією про завершення війни. Так кажуть карти, і ця дата незмінна, скільки б я не дивилася, – запевняє таролог.

Хомутовська переконана, у найближчі кілька місяців Україну чекає досить важкий період.

– Україна дуже повільно рухатиметься вперед. Нам навіть здаватиметься, що майже нічого не відбувається. Ось із середини травня і два місяці літа ми щодня чутимемо, що ось ще щось визволили, ще щось визволили. Все це буде йти на те, що ми вийдемо на кордони з Росією. ОРДЛО нам показують, що, все-таки, звільнять. Росія зараз наполягатиме на переговорному процесі.

А от на звільнення Криму, за словами Хомутовської, знадобиться максимум 3-5 років.