Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Відео Астрологія

Крим повернеться максимум через 5 років: таролог сказала, коли закінчиться війна в Україні

18 Травня 2022, 18:01
Наталія Ничай журналістка Вікна-новини Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Крим повернеться максимум через 5 років: таролог сказала, коли закінчиться війна в Україні

Війна в Україні може закінчитися вже наприкінці літа – в цей час є ймовірність укладання якихось договорів.

Про це таролог Людмила Хомутовська розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Вікна-новини.

– Якщо ми дивимось, коли закінчується війна – нам завжди показують кінець літа-вересень. Це той час, коли ми прийдемо до якихось договорів. Гадаю, це буде час переговорів. Час, коли ми домовимось із Росією про завершення війни. Так кажуть карти, і ця дата незмінна, скільки б я не дивилася, – запевняє таролог.

Хомутовська переконана, у найближчі кілька місяців Україну чекає досить важкий період.

– Україна дуже повільно рухатиметься вперед. Нам навіть здаватиметься, що майже нічого не відбувається. Ось із середини травня і два місяці літа ми щодня чутимемо, що ось ще щось визволили, ще щось визволили. Все це буде йти на те, що ми вийдемо на кордони з Росією. ОРДЛО нам показують, що, все-таки, звільнять. Росія зараз наполягатиме на переговорному процесі.

А от на звільнення Криму, за словами Хомутовської, знадобиться максимум 3-5 років.

– Крим – це не про війну, це про домовленості. Там є затяжка по часу, але це не ті 15 років, що ми чули одразу. Це буде швидше. От якщо ми закінчуємо війну, то ще 3-5 років максимум для звільнення Криму.

Читайте також:
Путін між життям і смертю: таролог назвала ім’я наступного президента РФПутін між життям і смертю: таролог назвала ім’я наступного президента РФ

Теги
Війна в Україні, Крим
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь