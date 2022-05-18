Володимира Путіна чекає операція, під час якої він може не вижити. Про це таролог Людмила Хомутовська розповіла в ексклюзивному інтерв’ю Вікна-новини.

– Йому залишилось недовго. У Путіна зараз планується доволі важка операція. Він може не вижити під час операції. У нього рак, і зараз мені показують, що доволі важка фаза, коли або велика пухлина, або хвороба зайшла занадто далеко, – переконана вона.

За словами Хомутовської, після війни в Росії почнеться доволі гострий період.

– Люди будуть незадоволені рівнем життя, почнуться бунти. З часом Росія розколеться на кілька країн: це нагадуватиме Радянський Союз. Росію розколять на 4-5 частин, це точно.

Таролог переконана, на покаяння росіян знадобиться дуже багато часу.

– Росіяни не так швидко прийдуть до того, що вони наробили. Це не відбудеться так, як це було в Німеччині.