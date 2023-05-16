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Час лікуватися: гороскоп на 17 травня 2023 року

16 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 17 травня 2023 року обіцяє сприятливий день зі швидкою та стрімкою енергетикою, що допоможе ефективно здійснити важливе та розпочати нове. Якщо нічого подібного не передбачається, можна просто продуктивно й активно провести день.

Складіть собі список невеликих, давно відкладених справ і розпочинайте їхню реалізацію. Енергетика дня підтримає вас і з ними вдасться швидко впоратися. Проте ці справи мають бути здійснені за один підхід.

За прогнозом університету Нікіфорових, 17 травня – потужний день для початку лікування, профілактичних оздоровчих процедур, приймання вітамінів і БАДів, особливо до 19:58.

Використовуйте не тільки стандартні підходи до розв’язання проблем із самопочуттям, але також промовляйте намір на лікування, візуалізуйте одужання.

Згідно з гороскопом на 17.05.2023, цього дня:

  • сприятливо весь день – починати лікування;
  • сприятливо до 19:58 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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