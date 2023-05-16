Гороскоп на 17 травня 2023 року обіцяє сприятливий день зі швидкою та стрімкою енергетикою, що допоможе ефективно здійснити важливе та розпочати нове. Якщо нічого подібного не передбачається, можна просто продуктивно й активно провести день.

Складіть собі список невеликих, давно відкладених справ і розпочинайте їхню реалізацію. Енергетика дня підтримає вас і з ними вдасться швидко впоратися. Проте ці справи мають бути здійснені за один підхід.

За прогнозом університету Нікіфорових, 17 травня – потужний день для початку лікування, профілактичних оздоровчих процедур, приймання вітамінів і БАДів, особливо до 19:58.

Використовуйте не тільки стандартні підходи до розв’язання проблем із самопочуттям, але також промовляйте намір на лікування, візуалізуйте одужання.

Згідно з гороскопом на 17.05.2023, цього дня:

сприятливо весь день – починати лікування;

сприятливо до 19:58 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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