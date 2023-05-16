Гороскоп на 17 мая 2023 года обещает благоприятный день с быстрой и стремительной энергетикой, что поможет эффективно осуществить важное и начать новое. Если ничего подобного не предвидится, можно просто продуктивно и активно провести день.

Составьте себе список небольших, давно отложенных дел и приступайте к их реализации. Энергетика дня поддержит вас и с ними удастся быстро справиться. Однако эти дела должны быть осуществлены за один подход.

По прогнозу университета Никифоровых, 17 мая — мощный день для начала лечения, профилактических оздоровительных процедур, приема витаминов и БАДов, особенно до 19:58.

Используйте не только стандартные подходы к решению проблем с самочувствием, но также проговаривайте намерение на лечение, визуализируйте выздоровление.

Согласно гороскопу на 17.05.2023, в этот день:

благоприятно весь день — начинать лечение;

благоприятно до 19:58 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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