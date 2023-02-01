Гороскоп на 2 лютого 2023 року обіцяє різку енергетику, яка виявлятиметься у всьому. Ми будемо більш критично реагувати на те, що траплятиметься на шляху, а навколишні можуть сильно ранити словами, не усвідомлюючи цього.

За прогнозом університету Нікіфорових, 2 лютого конструктивні дії навряд увінчаються успіхом. День радше для підготовки, очищення від старого та непотрібного – як внутрішнього, так і зовнішнього, закладання внутрішніх намірів для майбутніх реалізацій.

Це чудовий момент для самонавчання та самоосвіти – наш розум, інтелект особливо гострий сьогодні. Вдасться не лише розібратися в теорії, а й практично вбудувати знання і досвід, що на них ґрунтується, у наше життя.

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Згідно з гороскопом на 02.02.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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