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Час братися за самоосвіту: гороскоп на 2 лютого 2023 року

1 Лютого 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 2 лютого 2023 року обіцяє різку енергетику, яка виявлятиметься у всьому. Ми будемо більш критично реагувати на те, що траплятиметься на шляху, а навколишні можуть сильно ранити словами, не усвідомлюючи цього.

За прогнозом університету Нікіфорових, 2 лютого конструктивні дії навряд увінчаються успіхом. День радше для підготовки, очищення від старого та непотрібного – як внутрішнього, так і зовнішнього, закладання внутрішніх намірів для майбутніх реалізацій.

Це чудовий момент для самонавчання та самоосвіти – наш розум, інтелект особливо гострий сьогодні. Вдасться не лише розібратися в теорії, а й практично вбудувати знання і досвід, що на них ґрунтується, у наше життя.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 02.02.2023, у цей день несприятливо:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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