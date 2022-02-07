Зростаючий Місяць у березні 2022 року припадає на першу половину місяця, а саме на період із 3-го по 17-е число.

За астрологічними прогнозами, перша фаза зростаючого Місяця в березні 2022 з 3-го по 8-е число. 9 березня настане перша чверть. Друга фаза Місяця у фазі зростання буде з 11-го по 17-е березня. 18 числа настане повний Місяць.

Небесне світло впливає як на людей, так і на природу. Під час зростаючого Місяця люди більш емоційно реагують на різні ситуації та явища. У цей період накопичується енергія, тому сприятливим буде будь-яке планування.

У цей час добре розпочинати нові справи, будувати плани, ставити цілі, ухвалювати рішення тощо. Однак потрібно бути обережнішими з фінансами – не давайте і не беріть гроші в борг.

Сприятливі дні під час зростаючого Місяця в березні 2022 – 3, 7, 8, 9, 16 числа.

Несприятливі дні під час зростаючого Місяця в березні 2022 – 4, 5 числа.

Раніше ми публікували місячний календар на березень, який передбачає чимало сприятливих та несприятливих днів.

Фази небесного світила впливають на настрій та самопочуття, тому необхідно підготуватися до певних днів. Детальний місячний календар на березень 2022 – дивіться на Фактах ICTV.