Растущая Луна в марте 2022 года приходится на первую половину месяца, а именно на период с 3-го по 17-е число.

По астрологическим прогнозам, первая фаза растущей Луны в марте 2022 с 3-го по 8-е число. 9 марта наступит первая четверть. Вторая фаза растущей Луны будет с 11-го по 17-е марта. 18 числа наступит полнолуние.

Небесное светило влияет как на людей, так и на природу. Во время растущей Луны люди более эмоционально реагируют на различные ситуации и явления. В этот период накапливается энергия, поэтому благоприятно будет любое планирование.

В это время хорошо начинать новые дела, строить планы, цели, принимать решения и другое. Однако нужно быть осторожнее в финансами — не давайте и не берите деньги в долг.

Благоприятные дни во время растущей Луны в марте 2022 — 3, 7, 8, 9, 16 числа.

Неблагоприятные дни во время растущей Луны в марте 2022 — 4, 5 числа.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март, который предусматривает немало благоприятных и неблагоприятных дней.

Фазы небесного светила влияют на настроение и самочувствие, поэтому необходимо подготовится к определенным дням. Детальный лунный календарь на март 2022 — смотрите на Фактах ICTV.