Якщо ви хоча б раз стригли волосся, то, напевно, чули про місячний календар. Світило впливає на зростання і якість шевелюри, тому перш ніж йти в салон, необхідно визначитися зі сприятливою датою, оскільки є негативні дні, які можуть позначитися на зміні довжини не дуже вдалим чином.

Місячний календар стрижок на березень 2022 – далі в матеріалі.

Астропрогноз на 1 березня

У цей день зістригати волосся можна, проте лише якщо хочете уповільнити його зростання та зміцнити корені.

Астропрогноз на 2 березня

Через стрижку та фарбування може з’явитися лупа, тому похід до перукаря краще відкладіть на більш сприятливий день.

Астропрогноз на 3 березня

Небесне світило перебуває в фазі зростання, а це означає, що ця дата сприятлива для стрижки. Волосся почне рости швидше, його загальний стан покращиться, а корені зміцняться.

Астропрогноз на 4 березня

Сприятливий день для походу в салон. Стрижка забезпечить не тільки швидке зростання волосся, а й потік матеріальної енергії. Також добре позначиться фарбування натуральними барвниками, проте зачіску дуже ускладнювати не потрібно.

Астропрогноз на 5 березня

Стрижка в цю дату – не найкраще рішення, проте фарбування природними барвниками дозволить зберегти стабільність у роботі та фінансах. Не варто експериментувати із зачіскою.

Астропрогноз на 6 березня

Зміна довжини подарує натхнення, додасть сил та енергії. Зробіть об’ємне укладання. Також у цей день можете втілити в реальність усі свої найсміливіші ідеї.

Астропрогноз на 7 березня

Якщо хочете, щоб шевелюра росла швидше – йдіть у салон на стрижку. Загальний стан волосся покращиться, а корені зміцняться.

Астропрогноз на 8 березня

Місяць і надалі перебуває в фазі зростання, що позитивно позначається на волоссі. Не бійтеся експериментувати з довжиною, зачіскою та фарбуванням.

Також у цей день позитивно пройдуть усі оздоровчі та поживні процедури.

Астропрогноз на 9 березня

У цю дату не варто сильно впливати на волосся – стригти чи фарбувати його.

Астропрогноз на 10 березня

Нейтральний день для стрижки та фарбування, проте зміна довжини позначиться на зростанні волосся позитивно. Варто зробити високу, але скромну зачіску.

Астропрогноз на 11 березня

Стрижку відкладіть, краще подумайте про фарбування в натуральні відтінки та природними барвниками, наприклад – хною. У цей день варто розчісувати волосся якнайчастіше.

Астропрогноз на 12 березня

Один зі сприятливих днів для стрижки та фарбування. Укладка надовго збереже свій первісний вигляд, як і новий колір.

Астропрогноз на 13 березня

Зміна довжини принесе матеріальне благополуччя та залучить грошову енергію. Зробіть незвичайну, але красиву зачіску – вона приверне до себе погляди протилежної статі.

Астропрогноз на 14 березня

Експерименти з іміджем, фарбування, стрижка – у цей день благополучно позначиться все. Якщо не бажаєте кардинальних змін, зробіть маску для волосся.

Астропрогноз на 15 березня

Позитивний час для тих, хто хоче прискорити зростання волосся і покращити його стан. Однак фарбування в цей день не рекомендується, краще підстрижіть кінчики.

Астропрогноз на 16 березня

Місячний календар говорить про те, що в цей період краще трохи змінити колір, проте стрижку необхідно відкласти на більш сприятливу дату.

Астропрогноз на 17 березня

Несприятливий день для експериментів із волоссям. Якщо у вас запланований похід до перукаря, віддайте перевагу оздоровчим процедурам.

Астропрогноз на 18 березня

Відмовтеся від стрижки сьогодні, оскільки після неї можуть виникнути необдумані вчинки. Однак можна пофарбуватися в темний відтінок, щодо зачіски – заплетіть волосся у високий пучок.

Астропрогноз на 19 березня

Якщо хочете уповільнити зростання волосся та зміцнити корені – сміливо йдіть у салон. Також можна пофарбувати волосся у світлі та руді відтінки.

Астропрогноз на 20 березня

Будь-які зміни волосся сьогодні збільшать вашу харизму, нададуть сил і впевненості. Фарбуватися краще в той колір, який найбільше вам личить.

Астропрогноз на 21 березня

Несприятливий день для маніпуляцій з волоссям. Зачіска не повинна бути складною.

Астропрогноз на 22 березня

Відмовтеся від фарбування волосся, а ось стрижку можете зробити. Також рекомендуються поживні процедури для волосся.

Астропрогноз на 23 березня

Сприятливий період для зміни довжини та фарбування у світлий тон. У зачісці сьогодні краще використовувати металеві прикраси.

Астропрогноз на 24 березня

Не потрібно сильно зістригати волосся, оскільки Місяць спадаючий, що уповільнює зростання волосся. Дозволено фарбувати волосся в природні відтінки.

Астропрогноз на 25 березня

Стрижка в цей період протипоказана. Сьогодні позитивно позначаться завивка волосся та вітамінні процедури.

Астропрогноз на 26 березня

Нова зачіска приверне до вас позитивну енергію. Якщо хочете зберегти її надовго, тоді йдіть до перукаря.

Астропрогноз на 27 березня

Несприятливий день для маніпуляцій з волоссям. Аби захистити себе від негативу, носіть у цей день головний убір.

Астропрогноз на 28 березня

Зміну довжини відкладіть, а ось фарбування можете планувати, але лише в природні відтінки. Позитивно пройдуть поживні процедури.

Астропрогноз на 29 березня

Кардинальна зміна кольору волосся дозволить запастися енергією здоров’я та фінансового добробуту. Стрижка в цю дату збільшить харизму. Зачіска має бути акуратною та лаконічною.

Астропрогноз на 30 березня

Доречна незначна зміна кольору волосся, стрижка тільки в тому випадку, якщо хочете уповільнити зростання волосся.

Астропрогноз на 31 березня

У цей період сприятлива кардинальна зміна іміджу, але тільки в тому випадку, якщо ви справді готові до цього. Фарбування краще перенести на більш сприятливий період.