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Брехня повернеться бумерангом: гороскоп на 1 червня 2023 року

31 Травня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 1 червня 2023 року обіцяє хороший день для того, щоб досягти консенсусу у складних питаннях, а також дійти взаємовигідних домовленостей у робочій та особистій сферах. Перемагайте своє его, але не дозволяйте порушувати ваші кордони.

За прогнозом університету Нікіфорових, 1 червня можуть виникати ситуації, які провокуватимуть обманути, піти нечесним шляхом.

Подумайте, чи справді воно того варте. Навіть якщо здається, що ніхто не дізнається і не побачить, це не так. Все може повернутися бумерангом.

Слушний момент для навчання, розширення свого кругозору. Водночас не обов’язково глибоко занурюватися в якусь сферу, а варто трохи почитати, подивитися тут і там для загального розвитку.

Згідно з гороскопом на 01.06.2023, цього дня сприятливо до 16:27:

  • обрізати нігті та стригти волосся;
  • одягати новий одяг;
  • розпочинати подорож.

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