Гороскоп на 1 июня 2023 года обещает хороший день для того, чтобы достичь консенсуса в сложных вопросах, а также прийти к взаимовыгодным договоренностям в рабочей и личной сферах. Побеждайте свое эго, но не позволяйте нарушать ваши границы.

По прогнозу университета Никифоровых, 1 июня могут возникать ситуации, которые будут провоцировать обмануть, пойти нечестным путем.

Подумайте, действительно ли оно того стоит. Даже если кажется, что никто не узнает и не увидит, это не так. Все может вернуться бумерангом.

Подходящий момент для обучения, расширения своего кругозора. При этом не обязательно глубоко погружаться в какую-то сферу, а стоит немного почитать, посмотреть тут и там для общего развития.

Согласно гороскопу на 01.06.2023, в этот день благоприятно до 16:27:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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