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Близькі покажуть темні сторони: гороскоп на 10 червня 2023 року

9 Червня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 10 червня 2023 року радить у першій половині дня розпочати лікування чи профілактичні заходи задля підтримки свого організму та здоров’я.

Подумайте, чи достатньо овочів та фруктів у вашому раціоні, чи достатньо вітамінів ви отримуєте з їжі, чи, можливо, варто підтримати себе ними додатково.

За прогнозом університету Нікіфорових, у другій половині дня можуть бути розчарування навколишніми, коли ви побачите їхній темний, не відомий вам до цього бік.

Не будьте надто категоричними, у кожного з нас є світла та темна частина, питання, яка з них переважає.

Вдалий момент для духовної практики. Добре подумати над тим, що є для вас саме поняття духовність, як вона виявлена ​​у вашому звичайному житті.

Згідно з гороскопом на 10.06.2023, у цей день:

  • сприятливо до 13:07 – розпочинати лікування, вирушати у подорож;
  • несприятливо – обрізати нігті.

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