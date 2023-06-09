Гороскоп на 10 июня 2023 года советует в первой половине дня начать лечение или профилактические мероприятия для поддержания своего организма и здоровья.

Подумайте, достаточно ли овощей и фруктов в вашем рационе, достаточно ли витаминов вы получаете из пищи, или, возможно, стоит поддержать себя ими дополнительно.

По прогнозу университета Никифоровых, во второй половине дня могут быть разочарования окружающими, когда вы увидите их темную, не известную вам до этого сторону.

Не будьте слишком категоричными, у каждого из нас есть светлая и темная часть, вопрос, какая из них преобладает.

Удачный момент для духовной практики. Хорошо подумать над тем, что есть для вас само понятие духовность, как она проявлена в вашей обычной жизни.

Согласно гороскопу на 10.06.2023, в этот день:

благоприятно до 13:07 — начинать лечение, отправляться в путешествие;

неблагоприятно — обрезать ногти.

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