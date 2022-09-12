Осенью ВСУ преподнесут оккупантам в Крыму “подарки”. По заявлению таролога Людмилы Хомутовской, россиянам нужно прямо сейчас собирать чемоданы, иначе будет поздно.

— Будет максимальная активность по Крыму. Оккупантам на полуострове будут прилетать “подарки”. Мы будем удовлетворены тем, что происходит. С той стороны также буде сильный ответ, но мы все-таки справляемся на волне, — уверяет Людмила.

Эксперт обратилась к проукраинским крымчанам, а также к незваным гостям из России с дельным советом. Астролог уверена, что украинские земли обязательно к нам вернутся.

— Украинским жителям советую уберечь себя и свои семьи. Что касается оккупантов — пока стоит Крымски мост, уезжайте в сторону России. Потому что позже будет слишком поздно, — добавила Хомутовская.

Ранее нумеролог Владислав Грицай дал свой прогноз касательно войны в условиях зимы. Он уверен, что, до декабря Украина совершит небольшой прорыв, но серьезных проблем или потерь не будет. Уже с декабря по апрель 2023 наши военные выйдут на новый уровень доминирования.

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Также ситуация не будет критической и в тылу — украинцы смогут пережить зиму, ведь она не будет слишком холодной.