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Месяцы изменений: нумеролог обещает зимой “новый уровень” в войне и неожиданных союзников

8 сентября 2022, 09:17
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Місяці змін: нумеролог обіцяє взимку "новий рівень" у війні та несподіваних союзників

Зимой Украина выйдет на новый уровень доминирования в войне. Нас ждет не только мощное энергетическое развитие, но и появление неожиданных союзников.

Нумеролог Владислав Грицай убежден, до декабря Украина совершит небольшой прорыв, но серьезных проблем или потерь не будет. В то же время период с декабря по апрель позволит ВСУ выйти на новые уровни доминации в войне.

– В эти месяцы, с точки зрения чисел, у нас будет огромное энергетическое развитие. Кроме того, у нас появятся новые союзники, причем очень неожиданные – Бразилия, Аргентина, Япония. В общем, предстоящие месяцы – это месяцы новых интересных решений и перемен.

Грицай убежден, что в тылу Украине также удастся без проблем пережить зиму — она ​​не будет слишком холодной и затяжной.

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— Внешняя помощь (обеспечение газом, – Ред.) тоже будет – от наших партнеров. Не скажу, в каких размерах, но она точно будет.

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Війна в Україні
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