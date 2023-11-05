Гороскоп на 6 листопада 2023 року попереджає про емоційно напружену енергетику, особливо в першій половині дня. Вона не сприяє важливому та новому, але чудово підходить для визначення і відстоювання особистих кордонів.

За прогнозом університету Нікіфорових, із 09:51 розпочинається вдалий час для родових практик. Знайдіть можливість запалити свічку за предків, висловивши їм подяку за все у вашому житті. Добре буде попросити їх прибрати перешкоди з вашого шляху, позбавити чогось. Проте це невдалий момент, щоб просити благословення на процвітання і будь-які конструктивні дії.

Взаємодійте сьогодні більше з водою, починаючи від миття посуду, частішого пиття, закінчуючи відвідуванням басейну чи сауни. Це допоможе більш гармонійно прожити енергії дня.

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Згідно з гороскопом на 06.11.2023, у цей день:

сприятливо – повертати борги, починати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг;

несприятливо з 09:51 – давати гроші в борг.

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