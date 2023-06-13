Гороскоп на 14 червня 2023 року радить звертати увагу на свої думки – можна посіяти насіння як майбутніх звершень, так і невдач.
Намагайтеся не лише мислити позитивно, а й бути впевненими в успішній реалізації цього позитиву.
За прогнозом університету Нікіфорових, до 11 ранку досить хороший відрізок часу для нових стартів і починань – не бійтеся бути амбітними та йти вперед до ваших цілей. Потім енергетика дня стає більш різкою, але добре підійде для дій там, де потрібен прорив.
14 червня – день посту для тих, хто дотримується Екадаші. Це чудовий момент для розвантаження – фізичного та ментального. Добре виключити зернобобові та продукти тваринного походження (крім молочних), а також займатися медитативними практиками.
Згідно з гороскопом на 14.06.2023, у цей день можна до 11:09:
- розпочинати лікування;
- обрізати нігті та стригти волосся;
- одягати новий одяг.
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