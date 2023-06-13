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Беритесь за новые старты: гороскоп на 14 июня 2023 года

13 июня 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 14 июня 2023 года советует обращать внимание на свои мысли — можно посеять семена как будущих свершений, так и неудач.

Старайтесь не только мыслить позитивно, но и быть уверенными в успешной реализации этого позитива.

По прогнозу университета Никифоровых, до 11 утра достаточно хороший отрезок времени для новых стартов и начинаний — не бойтесь быть амбициозными и идти вперед к вашим целям. Затем энергетика дня становится более резкой, но хорошо подойдет для действий там, где нужен прорыв.

14 июня — день поста для тех, кто придерживается Экадаши. Это отличный момент для разгрузки — физической и ментальной. Хорошо исключить зернобобовые и продукты животного происхождения (кроме молочных), а также заниматься медитативными практиками.

Согласно гороскопу на 14.06.2023, в этот день можно до 11:09:

  • начинать лечение;
  • обрезать ногти и стричь волосы;
  • надевать новую одежду.

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