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Астрологія

Астрологи о здоровье Путина: Болезнь засела крепко, деньги и больницы не помогут

21 июня 2022, 17:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Путін хворий на рак, йому залишилося недовго - таролог

Нумеролог Владислав Грицай и таролог Константин Дяченко ответили на вопрос о состоянии здоровья президента РФ Владимира Путина в ближайшее время.

По словам Константина, у лидера России тяжелая болезнь — больницы и аптеки не помогут.

— Она заякорилась в организме, никуда не девается и периодически проявляется. Как бы он ни пытался поддерживать здоровье, сколько бы денег на это ни тратил, как бы старался не показывать, болезнь засела в нем крепко, — отметил таролог.

В свою очередь Владислав добавил, что карты показывают уже очень давно плохое состояние здоровья.

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— Это про тяжелую ношу… Болезнь давно прогрессирует. Возможно, она уже у него полгода или даже больше. Говорят же, что у него резкое ухудшение… Мы не видим смерти как смерти, но резкое ухудшение есть, — отметил Грицай.

Ранее экстрасенс Максим Гордеев рассказал, сколько осталось жить Владимиру Путину. По словам экстрасенса, счет пошел на месяцы и политик уже находится между жизнью и смертью.

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Теги
Астрологія Владимир Путин
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