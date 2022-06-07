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Астрологія

Рахунок пішов на місяці: астролог сказав, коли помре Путін

7 Червня 2022, 16:21
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Рахунок пішов на місяці: астролог сказав, коли помре Путін

Український екстрасенс Максим Гордєєв розповів, скільки залишилося жити президенту РФ Володимиру Путіну.

За словами Гордєєва, в лідера Росії вже розпочалися енергетична та фізична кризи.

– Зараз людина між життям та смертю. По кармі в нього йде дуже швидка смерть – можливо до п’яти місяців, але це не точно, – сказав екстрасенс.

Він додав, що Путіна оберігає Кремль, у якому лежить колишній глава уряду СРСР Володимир Ленін.

Зараз дивляться

– У нього, як і у Леніна, був демон, який перебуває в ньому. Мені здається, його захищає нечиста сила, не людина, як багато-хто гадає – шамани, а просто демон, якого він до себе закликав свого часу. Він допомагає виживати, але фізично людина вже на межі. Усі фахівці це кажуть, – наголосив Максим.

Екстрасенс зізнався, що йому навіть снилася смерть Путіна і він запам’ятав фразу, яка прозвучала у сновидінні – Яка безглузда смерть.

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Раніше Максим Гордєєв розповів, як помре Володимир Путін і хто займе його місце при владі. Екстрасенс зазначив, що президент РФ піде з життя як і всі ті, хто підписує контракт із дияволом.

Наголошує, це буде жорстока смерть, пов’язана і з його поганим здоров’ям.

Фото: Максим Гордєєв

Джерело
Люкс ФМ
Теги
Володимир Путін Гороскоп Смерть
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