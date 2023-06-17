Город Косов — колыбель гуцульской культуры и обычаев. Только там можно найти уникальную косовскую керамику, которую в 2019 году внесли в Репрезентативный список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия человечества. К тому же городок является современным карпатским курортом, куда ежегодно едут тысячи туристов.

Факты ICTV расскажут, на что обратить внимание во время путешествия в Косов, где поселиться и сколько брать денег на отдых.

Туристические маршруты вблизи Косова

В городе есть интересные пешие, велосипедные и автобусные маршруты. Один из пеших — маршрут Обзорный. Стоит подняться на Городскую или Замковую гору, с которой открывается невероятный вид. Виднеются скалы — песчаники, которым около 10-20 млн лет.

Также можно подняться на гору Сопка (620 м). Маршрут несложный.

На территории Косовского района есть 10 маркированных веломаршрутов. Их хорошо знает Тарас Пасымок, потому что тоже их разрабатывал. Среди легких направлений: Косов – Чергановка – Волийцы.

— Замечательный маршрут по лесу из Косова к реке Волийце, где находится три таинственных источника, а также два мистических водопада. Волейцы — это один из приселков села Чергановка, Косовского района. Здесь протекает река Волийца, которая и дала название приселку. Этот живописный край, спрятанный между горами, в долине реки, — рассказывает местный гид Тарас Пасымок.

Еще один веломаршрут, который стоит внимания: Косов – Шешоры через Пистынь. Он очень популярен, как среди туристов, так и среди местных. Ведь на своем пути захватывает аж 9 туристических объектов.

— Три в селе Пистынь: источник Соляной колодец, старейший храм Гуцульщины – церковь Успения Богородицы и источник Иванова колодец. А в Шешорах — шесть: известные Серебристые водопады, восстановленный тайник УПА, водопады возле тайника, пещера Довбуша, водопад возле пещеры и полонина Россохатая, — говорит гид.

Интересно также отправиться в автобусный тур. Один из самых популярных маршрутов среди косовчан и жителей района — Писаный камень. Гора Писаный Камень находится недалеко от села Верхний Ясенов Верховинского района Ивано-Франковской области.

— Это живописный скальный комплекс высотой от двух до двадцати метров. Скалы из песчаника простираются почти на 100 метров с северо-запада на юго-восток. Вверху на скалах образуется горизонтальная поверхность, на которой вы можете насладиться захватывающим пейзажем, отдохнуть и погрузиться в медитацию, — советует Тарас Пасымок.

Можно также взять тур выходного дня Золотое кольцо Карпат. Это автодорога, которая пересекает не только несколько районов, но и областей. На Прикарпатье эта дорога пролегает по территориям Коломыйского, Верховинского, Косовского и Яремчанского районов. За одну поездку можно посетить Коломыю, Яремче, Ворохту, Верховину, Криворивню и Яворов.

Стоимость такой поездки зависит от количества людей в группе. Цена стартует от 300 грн за человека. Выезд в 09:00 утра с железнодорожного вокзала в Коломые и возвращение в Косов в 19:00 вечера.

А еще можно поехать на известный курорт Шешоры, который находится в 10 км от Косова.

— Там можно в горы ходить, на реку купаться. Река не холодная, потому что неглубокая. Течения не слишком сильные. Поэтому там хорошо отдыхать с детьми, — говорит гид.

Что посмотреть в Косове

Косовщина известна косовской рисованной керамикой. Работы мастеров можно осмотреть в музеях города Косов. Всего в городе есть 11 музеев, из них 9 – культурно-этнографические.

В среднем, стоимость билетов для взрослых — 35 грн, а для детей — 15 грн. Если дополнительно заказывать экскурсию, то придется заплатить еще ориентировочно 100 грн.

Также стоит посетить водопад Косовский гук — геологический памятник природы местного значения. Созданный рекой Рыбницей, Косовский гук образует несколько живописных каскадов, общей высотой около 2,5 м.

Кроме живописных горных пейзажей, Косов известен также своим сувенирным рынком. Крупнейшая ярмарка гуцульского народного искусства в Прикарпатье работает дважды в неделю — в четверг и субботу с 06:00 утра.

— Там можно найти вышиванки, уникальную косовскую керамику, изделия из натурального дерева и еще много интересного ручной работы по вполне доступным ценам. Однако на базар идти стоит с самого утра, потому что около 11:00 рынок понемногу пустеет, — советует Тарас Пасынок.

Где жить в Косово

Все зависит от цели отдыха и бюджета. Есть усадьбы и отели с чаном, сауной, бассейном, СПА. Чтобы почувствовать местный колорит, стоит остановиться в деревянных домах. Цена аренды комнаты за сутки будет стартовать от 600 грн. За дополнительную плату можно заказать завтрак, обед и ужин.

Сутки в отеле обойдутся дороже — от тысячи гривен в сутки.

— У нас отдыхают преимущественно люди с бюджетным отдыхом. Отдых в Косове является антиподом отдыха в Буковеле. Следовательно, цены не высокие. Поэтому спокойно можно ехать и бюджетно отдыхать. Поесть на человека 500 грн в день будет достаточно, — добавляет Тарас Пасымок.

Как доехать до Косова

Доехать можно поездом до Ивано-Франковска, Черновцов или Коломыи, оттуда — маршруткой. Стоимость проезда, например, из Киева в Коломыю, обойдется в 440 грн плацкарт и 834 грн – в купе.

Если ехать автомобилем, то маршрут из Львова идет через Ивано-Франковск, Коломыю и Яблунив. Из Киева — через Житомир, Хмельницкий, Ярмолинцы, Чортков и Заболотов.