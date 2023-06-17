Місто Косів – колиска гуцульської культури та звичаїв. Лише там можна знайти унікальну косівську кераміку, яку у 2019 році внесли до Репрезентативного списку ЮНЕСКО нематеріальної культурної спадщини людства. До того ж містечко є сучасним карпатським курортом, куди щороку їдуть тисячі туристів.

Факти ICTV розкажуть, на що звернути увагу під час подорожі до Косова, де поселитися та скільки брати грошей на відпочинок.

Туристичні маршрути поблизу Косова

У місті є цікаві піші, велосипедні та автобусні маршрути. Один із піших – маршрут Оглядовий. Варто піднятися на Міську чи Замкову гору, з якої відкривається неймовірний краєвид. Видніються скелі – пісковики, яким близько 10-20 млн років.

Також можна піднятися на гору Сопка (620 м). Маршрут нескладний.

На території Косівського району є 10 маркованих веломаршрутів. Їх добре знає Тарас Пасимок, бо теж їх розробляв. Серед легких напрямків: Косів – Черганівка – Волійці.

– Чудовий маршрут лісом з Косова до річки Волійці, де є три таємничі джерела, а також два містичні водоспади. Волійці – це один з присілків села Черганівка, Косівського району. Тут протікає річка Волійця, яка й дала назву присілку. Цей мальовничий край, захований між горами, в долині річки, – розповідає місцевий гід Тарас Пасимок.

Ще один веломаршрут, який вартий уваги: Косів – Шешори через Пістинь. Він дуже популярний, як серед туристів, так і серед місцевих. Адже на своєму шляху захоплює аж 9 туристичних об’єктів.

– Три в селі Пістинь: джерело Соляна криниця, найстаріший храм Гуцульщини – церква Успіння Богородиці і джерело Іванова криничка. А в Шешорах — шість: відомі Сріблясті водоспади, відновлена криївка УПА, водоспади біля криївки, печера Довбуша, водоспад біля печери та полонина Росохата, – каже гід.

Цікаво також вирушити в автобусний тур. Один із найпопулярніших маршрутів серед косівчан і жителів району – Писаний камінь. Гора Писаний Камінь розташована неподалік села Верхній Ясенів Верховинського району Івано-Франківської області.

– Це мальовничий скельний комплекс заввишки від двох до двадцяти метрів. Скелі з пісковика простягаються майже на 100 метрів з північного заходу на південний схід. Угорі на скелях утворюється горизонтальна поверхня, на якій ви можете насолодитися захопливим пейзажем, відпочити та зануритись в медитацію, – радить Тарас Пасимок.

Можна також взяти тур вихідного дня Золоте кільце Карпат. Це автошлях, який перетинає не лише кілька районів, а й областей. На Прикарпатті ця дорога пролягає територіями Коломийського, Верховинського, Косівського та Яремчанського районів. За одну поїздку можна відвідати Коломию, Яремче, Ворохту, Верховину, Криворівню та Яворів.

Вартість такої поїздки залежить від кількості людей у групі. Ціна стартує від 300 грн за людину. Виїзд о 09:00 ранку із залізничного вокзалу у Коломиї та повернення до Косова о 19:00 вечора.

А ще можна поїхати на відомий курорт Шешори, за 10 км від Косова.

– Там можна в гори ходити, на річку купатися. Річка не холодна, бо неглибока. Течії не надто сильні. Тож там добре відпочивати із дітьми, – каже гід.

Що подивитися у Косові

Косівщина відома косівською мальованою керамікою. Роботи майстрів можна оглянути в музеях міста Косів. Загалом у місті є 11 музеїв, із них 9 – культурно-етнографічні.

У середньому, вартість квитків для дорослих – 35 грн, а для дітей – 15 грн. Якщо додатково замовляти екскурсію, то доведеться сплатити ще орієнтовно 100 грн.

Також варто відвідати водоспад Косівський гук – геологічну пам’ятку природи місцевого значення. Утворений річкою Рибниця, Косівський гук має кілька мальовничих каскадів, загальною висотою близько 2,5 м.

Окрім живописних гірських краєвидів, Косів відомий також своїм сувенірним ринком. Найбільший ярмарок гуцульського народного мистецтва у Прикарпатті працює двічі на тиждень – у четвер і суботу з 06:00 ранку.

– Там можна знайти вишиванки, унікальну косівську кераміку, вироби з натурального дерева і ще багато цікавинок ручної роботи за цілком доступними цінами. Проте на базар йти варто з самого ранку, бо близько 11:00 ринок потроху порожніє, – радить Тарас Пасинок.

Де жити в Косові

Все залежить від мети відпочинку та бюджету. Є садиби та готелі з чаном, сауною, басейном, СПА. Аби відчути місцевий колорит, варто зупинитися у дерев’яних будинках. Ціна оренди кімнати за добу стартуватиме від 600 грн. За додаткову плату можна замовити сніданок, обід та вечерю.

Доба у готелі обійдеться дорожче – від тисячі гривень за добу.

– У нас відпочивають переважно люди за бюджетним відпочинком. Відпочинок у Косові є антиподом відпочинку у Буковелі. Тому, ціни невисокі – спокійно можна їхати та бюджетно відпочивати. На людину 500 грн на день буде достатньо, щоб поїсти, – додає Тарас Пасимок.

Як доїхати до Косова

Доїхати можна потягом до Івано-Франківська, Чернівців чи Коломиї, звідти – маршруткою. Вартість проїзду, наприклад, із Києва до Коломиї, обійдеться у 440 грн плацкарт і 834 грн – у купе.

Якщо їхати автомобілем, то маршрут зі Львова йде через Івано-Франківськ, Коломию та Яблунів. З Києва – через Житомир, Хмельницький, Ярмолинці, Чортків і Заболотів.