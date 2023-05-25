В Украине обновили правила безопасности во время путешествий накануне летнего сезона 2023. Куда запрещено ехать и какие ограничения действуют в регионах, читайте в материале.

В этом году украинцам снова придется забыть о пляжном отдыхе на море. Побережье Азовского полностью оккупировано россиянами, а Черного — недоступно из-за минной опасности и угрозы ракетных обстрелов. Относительно безопасными являются центральные и западные регионы Украины.

Планируя летний отдых в Украине, стоит помнить, что по всей территории запрещены сплавы, походы, прогулки и экскурсии вблизи критической инфраструктуры, а также у границ с Россией и Беларусью.

Отдых на востоке и юге Украины, особенно в прифронтовых зонах, является опасным из-за активных боевых действий. В целом стоит воздержаться от путешествий на территориях, которые были под оккупацией.

Запреты и ограничения по регионам в период военного положения

Киев и Киевская область

Запрещено посещать леса и зеленые зоны за пределами жилых массивов. Также запрещен сплав по водоемам. Чернобыльская зона до сих пор остается закрытой для посетителей. Сейчас на Киевщине работают все локации, которые смогли восстановиться — гостиницы, музеи, усадьбы.

Черкасская область

Здесь можно отдыхать возле водоемов, но только тех, которые определила ОГА. Официально в городе Черкассы действует пять пляжей — три коммунальных и два частных. А вот посещение лесов категорически запрещено.

Полтавская область

На Полтавщине запрещено посещать леса. Можно купаться, но без плавсредств, если это не происходит в рамках спортивных соревнований. Также в ОГА просят согласовывать график тренировок на водоемах с учетом приближения к мостам на расстоянии 100 метров.

Винницкая область

Все туристические объекты Винницкой области работают в обычном режиме и в соответствии со своими графиками. Однако некоторые музеи в период войны не работают. Разрешена туристическая деятельность на водоемах кроме мест, где есть объекты критической инфраструктуры, а также в пограничной зоне. На территории региона запрещено посещение лесов.

Житомирская область

Здесь можно собирать ягоды, грибы и лекарственные растения в лесах, кроме территорий, которые находятся в 20 километрах от границы с Беларусью, и местностей, которые были временно оккупированы.

Запрещено посещать заповедники. Закрыты водоемы, находящиеся рядом с объектами критической инфраструктуры, остальные готовы принимать отдыхающих. Учреждения культуры работают только с укрытиями, остальные организуют выездные или онлайн-мероприятия.

Днепропетровская область

Запрещена навигация на водных объектах малых, моторных, парусных, прогулочных, спортивных судов и водных мотоциклов и средств для развлечений на воде. Также запрещено посещать леса.

Музеи и театры региона работают согласно требованиям военного времени. В области созданы виртуальные электронные экскурсии по событийному и геотуризму.

Кировоградская область

Запрещено посещать леса и пользоваться плавсредствами на водоемах. Под запретом моторные, спортивные, парусные суда, а также водные мотоциклы и другие средства развлечений на воде.

Волынская область

Здесь нет ограничений по посещению выставок, кино, музеев и других туристических мест, однако действуют запреты на сплав на водоемах под мостами и посещение лесов у белорусской границы. Можно купаться в реках и озерах, расположенных в местах массового отдыха, в частности на озере Свитязь.

Львовская область

На Львовщине можно ходить в лес, но запрещено въезжать в него на транспорте. Исключение, когда по лесному массиву пролегает транзитный путь или веломаршрут. Разжигать костры можно только в отведенных для этого местах. Запрещены экскурсии, походы, сплавы по маршрутам возле критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов.

Туристические объекты открыты, купаться и загорать можно только на пляжах, которые проверены и рекомендованы ГСЧС.

Закарпатская область

На Закарпатье можно ходить в леса, но некоторые маршруты для посещения закрыты, к примеру, часть Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника. Закрыты для посетителей гора Поп Иван и водопад Ялинский, которые находятся на территории Трибушанского природоохранного научно-исследовательского отделения. Запрещены полеты на одномоторных самолетах.

Ивано-Франковская область

Можно посещать горы и леса. На территории Буковеля запрещено кататься в лесах на джипах, квадроциклах, багги и мотоциклах. В Верховинском районе утверждены дополнительные ограничения по отдыху на территории громад возле границы.

Тернопольская область

Разрешено посещать леса. Все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с графиками. В области нарабатывают новые и совершенствуют уже имеющиеся маршруты активного пешего и велотуризма. В Тернополе, Теребовле, Черткове и Залещиках создают локальные туристические маршруты с экскурсиями, мастер-классами и гастротуризмом.

Ровенская область

В Ровенской области разрешили ходить в леса и собирать ягоды, однако не везде. Запрещено посещать северные части шести территориальных громад: Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.

Хмельницкая область

Все туристические объекты работают в обычном режиме и в соответствии с графиками. Запрещено разводить костры и въезжать в лес на любом транспорте, за исключением велосипеда.

Черновицкая область

Туристические объекты работают в обычном режиме, в соответствии с графиками. Модно посещать леса. Туристические локации, которые находятся в 5 километрах от пограничной полосы, можно посещать только с разрешения пограничников.

Планируя отпуск в Украине, формируйте маршрут с учетом расположения укрытий. Прежде чем посетить туристическую локацию, уточните график ее работы. Кроме того, не забывайте, что в Украине действует комендантский час.