Одним из главных критериев отпуска украинцев за рубежом является наличие в той или иной стране туристов из России. С начала полномасштабного вторжения ряд государств перестали выдавать россиянам визы. Так, с мая 2022 года не принимают российских туристов в Бельгии, Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Нидерландах, Дании, Испании, Канаде, США, Польше, Словакии, Сингапуре, Чехии, Швеции, Японии. И все же есть страны, где россиян можно встретить на берегу моря.

Факты ICTV выяснили, какие курортные страны до сих пор принимают оккупантов и куда лучше поехать отдохнуть, чтобы не испортить себе отпуск.

Всего для россиян осталось только несколько стран, куда туристы могут полететь прямыми рейсами. Среди них — Турция, Египет, Мальдивы, Шри-Ланка, Израиль. А еще они массово едут в Черногорию.

— В Черногорию большой поток туристов из страны-агрессора. Многие из них имеют вид на жительство и гражданство. Также немало россиян в Лимассоле (Кипр) — городе, где есть диаспора россиян. Они там везде, вы даже не почувствуете, что приехали за границу, — рассказывает туристический эксперт Наталья Якименко.

Однако, и в закрытые страны россияне умудряются приезжать.

— Есть ограничения по въезду. К примеру, страны Шенгена, для которых необходима виза и где в начале полномасштабного вторжения действуют определенные сложности по ее открытию. Но те, кто уже имел визу или вид на жительство в стране Шенгена, имеют право свободно ее посещать. Отдельных курортов и отелей, которые бы принципиально отказались принять россиян, к сожалению, почти нет, — говорит эксперт.

Страны с минимальным процентом россиян-туристов

Греция

Самыми популярными локациями для отдыха в Греции являются острова Родос, Крит, Корфу и Санторини. Этот остров знаменит своим средневековым городом, окруженным высокими крепостными стенами с башнями и старинными воротами. Однако, можно отдыхать и на материковой части страны. Там есть на что посмотреть.

Так, стоит побывать в Метеорах — это восьмое чудо света. Высокие скалы, на вершинах которых расположены монастыри. Также стоит внести в список Салоники — город руин византийских и римских времен и второй по величине в Греции. Там находится второй по величине университет среди всех Балканских стран. А еще — стоит подняться на гору Олимп, откуда Зевс осуществлял свое правление.

А из портов Лаврио или Пирей можно паромом добраться до любого греческого острова.

— Ориентировочная стоимость отдыха от €1200-1500 за двоих на все включено. В цену входит страховка, перелет, проживание и питание. Вылеты могут быть из Кишинева или Польши. Доехать туда можно автобусом или поездом. Стоимость – около 1500 грн, — рассказывает Наталья Якименко.

Испания

Испанию не случайно называют “самой пляжной страной мира”. Там есть более 600 пляжей. Если вы мечтаете попасть в столицу вечеринок и лучших клубов, то вам надо лететь на Ибицу — главную клубную столицу мира.

Богемным курортом является Майорка — остров Балеарского архипелага поражает своей природной красотой. А вот райским островом называют Тенерифе. Отдыхать там понравится семьям с детьми, потому что есть интересные экскурсии, хорошие отели и комфортный климат. Среди предлагаемых курортов — Коста-Бланка, Коста-Брава, Марбелья и Майорка.

Пакетные туры в основном организованы из Польши. Например, на Майорку можно улететь в июне-июле вдвоем от 45 тыс. грн (7 ночей).

Италия

Береговая линия Италии — самая длинная в Европе. Страна омывается четырьмя морями, поэтому выбор, где отдохнуть, немалый. Среди популярных курортов — отдых на Лигурийском побережье. Он считается самым дорогим и элитным, его выбирают преимущественно любители парусного спорта.

Любители дайвинга едут на Тирренское побережье. Самыми известными курортами этого региона считаются Террачина, Маратея, Сабаудия и Гаета.

Однако, самым популярным и лучшим для морского отдыха считается восточное побережье Италии. Здесь можно найти отдых на любой вкус и бюджет. Наиболее известными курортными городами считаются Римини, Пезаро, Милано-Мариттима и Габичче Маре.

— Италия – довольно дорогая страна, поэтому самостоятельно организованная поездка на неделю обойдется минимум в €900. Стоимость одних суток в хостеле — от €41, в бюджетном трехзвездочном отеле — от €90. Пакетный тур будет стоить минимум 55 тыс. грн с завтраками, — говорит туристический эксперт.

Хорватия

Дубровник — самый популярный курорт Хорватии, расположившийся на юго-востоке страны, на побережье Адриатического моря. Самые интересные и живописные места находятся в историческом центре города. Стены Дубровника являются частью его сущности, поскольку он может похвастаться тем, что был каменным городом еще со Средневековья. Этот город всегда был хорошо защищен и доказательством этого являются нынешние укрепления.

Также стоит обратить внимание на Дворец ректора, Дубровницкий собор и прогуляться по площади Лузы. Есть неподалеку от города и пляжи. Пляж Банье — городской пляж, к которому можно дойти пешком из центра города. Есть и другие пляжи, например, Буза, со своеобразными каменными террасами.

Макарска является одним из лучших мест для отдыха на море в Хорватии. Это курортный населенный пункт на адриатическом побережье. С одной стороны его окружают заповедники, а с другой — чистое море с множеством островов. Можно посетить самые интересные острова рядом- Брач, Корчула, Млет, Хвар и Вис. А еще там есть невероятный природный парк Биоково. Чтобы его осмотреть, понадобится целый день. В нем находится третья по размеру вершина в Хорватии. Учтите, что вход платный — до €10.

Средняя цена перелета в Хорватию в обе стороны составляет €200 (обычно без багажа).

Стоимость проживания в отеле стартует от €60 за ночь. Но если вы хотите сэкономить, можно подобрать сравнительно недорогой хостел.

Средний чек за обед в ресторанах Хорватии составляет €10-30.

Португалия

К лучшим курортам Португалии относятся: Алгарве Кашкайш, остров Мадейра, Порту Сезимбра, Синтра Эшторил.

Алгарве — самая южная провинция Португалии с берегом протяженностью около 200 км и роскошными пляжами. Этот развивающийся курорт европейские туристы облюбовали как наиболее чистый, комфортабельный и одновременно престижный курорт в Европе.

Мадейра — один из красивейших цветущий остров в Атлантическом океане, расположенный в 1000 км от континентальной Португалии.

Порту — второй по величине город Португалии, давший название портвейну и всей стране. Это родина Генриха Мореплавателя. А еще именно здесь писательница Джоан Роулинг придумала сказку о Гарри Поттере. Исторический центр Порту — это сочетание красных крыш, лабиринта улиц, уличных кафе и стен из яркой плитки азулежу.

Стоит прогуляться по мосту Понти-ди-Дон-Луиш I. Оттуда открывается невероятный вид на реку Дору, Рибейру — сердце Порту, лодочки рабера, на которых раньше перевозили бочки с портвейном.

Недельный отдых вдвоем в среднем обойдется в 80 тыс. грн. Если арендовать жилье самостоятельно, то номер в отеле обойдется минимум в €80. Стоит учитывать, что в меньших городках цены могут быть дешевле, но это зависит также от пляжного сезона и близости к океану. Летом юг страны будет дороже.

Вылеты в Португалию есть из Польши. Можно купить сравнительно недорогой билет, воспользовавшись лоукостом.