ВДНГ в Киеве превратят в полноценную локацию для отдыха всей семьи. Городской парк зимних развлечений Зимова країна начнет работать в Экспоцентре 11 декабря.

Главной темой зимнего сезона на ВДНГ будет сказка. В этом году для посетителей будет доступно 20 развлекательных локаций, а на центральной площади расположат 15-метровую елку с фотозонами.

Каток на центральной площади увеличится до 2 500 кв. метров и до 500 посетителей одновременно — он станет одним из самых больших в Европе.

Горки длинной 60 и 30 метров также разместят рядом. Оранжерею превратят в магический стеклянный домик — с новогодними декорациями и волшебными героями.

Гостей ВДНГ этой зимой ждет сказочный мюзикл Чарівна казка Зимової країни, постановкой которого занимается сам Экспоцентр. Бесплатный спектакль будет доступным с 31 декабря по 9 января.

В Павильоне №9 будет работать Музей Нового года – посетители смогут узнать интересные факты из истории елки и самого праздника, а также увидеть уникальную экспозицию новогодних семейных реликвий.

Павильон №4 превратится зимой в фантастический парк сказочных героев, которых оживят с помощью аниматорики. Около 20 героев будут красоваться на этой локации.

В Концерт-холле ВДНГ гости Зимової країни смогут приобщиться к спектаклю Кібер Санта. Інший вимір — посетители окажутся в центре сюжета, передвигаясь между сценами.

— Чтобы весело провести время зимой — достаточно просто приехать на ВДНГ. Здесь можно будет посетить одну из праздничных локаций, просто поиграть в снежки со сказочными героями, устроить фотопрогулку или посмотреть шоу на площади у новогодней елки, — заявил генеральный директор Национального комплекса Экспоцентр Украины Евгений Мушкин.

Среди развлекательных локаций, которые также будут работать в Зимовій країні на ВДНГ в этом году: Резиденция Санты, Різдвяна фабріка мрій, Центр семейного досуга Teleport360, Галерея стальных фигур, Animal Park, Планета бабочек, выставка-парк Планета динозаврів и Живі дракони, веревочный парк SkyPark, экстремальные аттракционы, карусели и квест-комнаты.

Полакомиться праздничными угощениями и перекусить можно будет на уличном фуд-корте, а выбрать подарок для родных и друзей — на праздничной ярмарке.

Среди теплых заведений, которые будут работать зимой на ВДНГ, — ресторан HayLoft 2.0, Белый Налив, Кафе360 и Сoffee Lover.

Чтобы путешествовать по территории сказочного города было удобнее, на ВДНГ ежедневно будет курсировать новогодний экспресс.

Зимова країна на ВДНГ будет работать ежедневно с 11 декабря по 6 марта, с соблюдением всех карантинных норм.

В начале октября также стало известно, как будет выглядеть елка на Софиевской площади в этом году. Посмотреть на интересную локацию в центре Киева можно в материале Фактов ICTV.