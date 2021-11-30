Зима хоть и холодная пора, однако по своему волшебная. Впереди нас ждут праздники, подарки, суматоха и снег. Малыши особенно любят этот период, поскольку наступают каникулы, можно кататься на санках и бросаться снежками.

Куда пойти зимой в Киеве с детьми, чтобы их порадовать и оставить незабываемые впечатления — далее в материале.

Зимуй сказочно: магические приключения в Osocor Winter Residence

Osocor Winter Residence возвращает нас в волшебный мир легендарной Поттерианы. В этом году в Киеве снова можно будет попасть в магическую деревушку Хогсмид, познакомиться с ее необычными жителями и даже самим стать немного волшебниками.

Начиная с 4 декабря Osocor Winter Residence будет удивлять впечатляющими декорациями и инсталляциями. Также зимняя деревушка порадует аттракционами, новой горкой, тиром, игровыми автоматами, большим катком площадью 800 кв. м., уютным и теплым кафе Три метлы.

Адрес: ул. Виноградная, 2 (Osocor Residence)

Дата: с 4 декабря

Стоимость билета: 350–500 грн.

Зима за містом: в гостях у Доброчара

Одна из главных новогодних локаций откроется за пределами Киева в Добропарке — Зима за містом. Там расположится резиденция волшебника Доброчара, где он вместе с эльфами Добриками будет слушать детские истории, дарить презенты и показывать малышам мастерскую елочных игрушек.

Маленьких и взрослых посетителей в резиденции ожидают парк цвета и света с более 50 3D-фигурами 5-8 метров высотой, а также аттракционы, снежная горка, новогодняя ярмарка и украшенная разноцветными огнями елка.

Адрес: с. Мотыжин (Киевская область, Добропарк)

Дата: с 4 декабря

Стоимость билета: 150–300 грн.

Кібер Санта. Інший вимір

Мультипространственное игровое шоу-путешествие Кібер Санта. Інший вимір от создателей знаменитых новогодних постановок Winterra и Вартові мрій. Шоу будет полно визуальных спецэффектов, сногсшибательных акробатических трюков, феерических декораций и порадует профессиональной игрой актеров комического жанра и танцоров.

Изюминка инновационной постановки — первый в Украине показ Antigravity.show, уже покоривший зрителей со всего мира.

Адрес: пр-т Академика Глушкова, 1 (концерт-холл ВДНГ)

Дата: с 11 декабря

Стоимость билета: 690 грн.

Цирковая мистерия Дива Різдва-2022

Национальный цирк Украины создал мистерию именно на тему Рождества, чтобы вернуть всем взрослым посетителям детство и хорошенько порадовать малышей.

Во время мистерии Дива Різдва-2022 зрители увидят невероятные рождественские похождения цирковых персонажей — акробатов, жонглеров и воздушных гимнастов.

Адрес: Площадь Победы, 2 (Национальный цирк Украины)

Дата: с 17 декабря

Стоимость билета: 50–550 грн

Мюзикл для всей семьи Аліса в країні Нового року

Киевский Планетарий ARTSpace подготовил к Новому году музыкальную 3D-сказку Аліса в країні Нового року. Ее отличают от других элементы интерактива, полнокупольные проекции 360, современные спецэффекты и светодиодное шоу.

Алиса попадет в страну Нового года и встретит там любимых героев легендарного творения Льюиса Кэррола: Чеширского кота, Шляпника и Кролика. Именно они помогут девочке победить Красную королеву, которая хотела испортить детям новогодний праздник.

Приключения сказочных героев начнутся уже в фойе — в межзвездном пространстве Планетария. Там маленькие и взрослые смогут познакомиться с персонажами мюзикла лично.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 57/3 (Киевский планетарий )

Дата: с 18 декабря

Стоимость билета: 300–450 грн.

Новогоднее иллюзионное шоу Весела магія

Новогодний подарок горожанам от киевского театра Тисячоліття. На нем фокусник-иллюзионист Сергей Королев покажет оригинальные, веселые фокусы и привлечет детей в мастер-классы с реквизитом настоящего мага.

Уже перед началом шоу дети встретят друзей Фокусника: Деда Мороза, Снегурочку и других. А после спектакля малышей ожидает приятный сюрприз-подарок.

Адрес: ул. Михаила Грушевского, 30/1 (Центральный дом офицеров Вооруженных сил Украины)

Дата: 23 декабря

Стоимость билета: 250–400 грн.

Балет в формате 3D Щелкунчик

Знаменитое творение Петра Чайковского Щелкунчик переосмыслят по-новому, добавив новейшие технологии, номера в исполнении лучших цирковых артистов и впечатляющие анимационные декорации.

На сцену Дворца спорта выйдет балетная звезда мирового масштаба — Леонид Сарафанов, многократно блестяще исполнивший роль Принца в Щелкунчике.

Адрес: Спортивная площадь, 1 (Дворец спорта).

Дата: 25 декабря 19.00

Стоимость билета: 400-2000 грн.

Кукольная фантазия Вертеп. Казки тихої ночі

Узнать больше о древних обрядах и обычаях украинцев дети и взрослые смогут во время музыкальной кукольной семейной фантазии Вертеп. Казки тихої ночі. Здесь и колядки, которые споет хор Национальной оперетты Украины, и звучание украинской бандуры, и самое важное — традиции украинского вертепного кукольного театра.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 53/3 (Киевский национальный академический театр оперетты)

Дата: 27, 29 декабря, 6 января.

Стоимость билета: 200 грн.