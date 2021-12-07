Национальный комплекс Экспоцентр Украины превратился в зимний город — с 11 декабря стартует фестиваль Зимова країна на ВДНГ.

Какие развлечения будут доступны для гостей комплекса в скором времени и где можно найти новогоднее настроение уже в ближайший уик-энд — далее в материале.

Чарівна казка Зимової країни: мюзикл и праздничный парад



На глазах у посетителей будут происходить настоящие чудеса — с милыми персонажами и добрыми рождественскими историями. Герои мюзикла — главные жители Зимової країни: феи-бабочки, эльфы, снеговики и другие.

По окончании представления все они соберутся в праздничную процессию и пройдут вместе со зрителями шумным парадом по аллеям ВДНГ.

Где: у елки на центральной площади.

Когда: 31 декабря — 9 января.

Каток: пируэты на льду и романтические свидания



Катание на коньках под открытым небом — идеальное занятие для зимних дней и вечеров. В этом году каток ВДНГ увеличили до 2, 500 кв. м., теперь он один из самых больших в Европе.

Кататься здесь одновременно могут до 500 человек. Часть катка — уникальная ледяная дорожка вокруг фонтана, который, как и весь ВДНХ, декорировали сказочными декорациями. Рядом расположены новые раздевалки, туалетная комната, трибуны и небольшая фуд-зона для тех, кто захочет с комфортом немного передохнуть во время катания.

Где: Главная площадь ВДНХ.

Цена: от 180 грн (безлимит) при оплате картой Visa.

Сумасшедшие горки

Самый простой способ держать себя в тонусе зимой — это горки! И если погода в этом году пока не способствует образованию ледяных вершин на улице, на ВДНГ шальные горки точно будут работать всю зиму, независимо от того, есть снег или нет.

Длина взрослой горки — 60 метров, детской — 30 метров. Кататься допускаются дети от трех лет.

Где: Главная площадь ВДНХ.

Цена: от 35 грн.

Музей Нового года: винтажные игрушки и таинственные истории праздника



Попав на эту локацию сразу ощущаешь атмосферу главных зимних праздников, причем разных столетий. Здесь можно услышать о феномене Елки в шкафу и запрете Рождества, узнать интересные факты из истории елки и елочных украшений и главные традиции празднования.

Изюминка музея — самые дорогие елочные экспонаты мира и семейные новогодние реликвии, никогда ранее не выставлявшиеся на всеобщее обозрение.

Где: Концерт-холл ВДНХ.

Цена: 70 грн.

Резиденция Санты: новогодняя почта, сказочные фотозоны, эльфийские фокусы

В этом году гостей Резиденции ожидает не только встреча с главным героем зимних праздников, но и много сюрпризов от его помощников — эльфов.

Вместе они отправятся в интересное приключение, во время которого увидят красочный перформанс и химическое представление от Алхимага.

Хорошим напоминанием о праздниках станут фото, сделанные в сказочной мастерской и на рождественской почте. Кстати, с последней можно отправить Санте письмо со своими самыми сокровенными желаниями и быть точно уверенным, что оно дойдет до адресата.

Где: концерт-холл ВДНХ.

Цена: 290 грн (в стоимости — сладкий подарок), дети до 4 лет — бесплатно.

Різдвяна Фабрика Мрій: сказочное место, где живут и работают эльфы

Сказочную фабрику обустроили на ВДНГ трудолюбивые эльфы. Посетив экскурсию по их мастерским, на Фабрике можно узнать древние эльфийские легенды и увидеть все этапы производства елочных украшений — здесь на свет появляются чудеса, а воздух полон загадочной атмосферы и магии рождественских праздников.

На память о посещении таинственных комнат гости получают в подарок творческий набор для создания собственного елочного украшения. Но самый главный сюрприз от эльфов маленьким мечтателям — это секрет исполнения мечтаний.

На выходе из Фабрики работает праздничный магазинчик — все для того, чтобы пополнить собственную коллекцию новогодних игрушек и приобрести уникальные стеклянные украшения в память о посещении необычной Фабрики.

Где: павильон №2.

Цена: от 240 грн.

Шоу Кібер Санта. Інший вимір: сногсшибательные трюки и яркие декорации

Создатели известнейших украинских шоу Вартові Мрій и Winterra подготовили в этом сезоне сюрприз гостям Зимової країни на ВДНГ. Это новое интерактивное шоу, во время которого зрители на время меняются местами с актерами и с помощью современных технологий попадают в самый эпицентр сюжета.

Кульминация спектакля — Антигравити-шоу, яркое представление, покорившее судей американского шоу талантов и зрителей со всего мира, которое в Украине демонстрируется впервые.

Где: концерт-холл ВДНХ.

Цена: от 690 грн, детям до 5 лет бесплатно.

Оранжерея: ароматные коктейли и праздничные зоны для фото

Здесь обустроят теплое пространство с баром, в котором можно будет выпить ароматный, согревающий зимний коктейль и сделать несколько фото на память о встрече с друзьями. Создавать праздничное настроение в кадре будет тематический декор и яркие огоньки, украшающие локацию снаружи и изнутри — идеальная локация для Instagram.

Где: справа от центрального входа.

Когда: с 24 декабря.

Цена: 80 грн.

Галерея стальных фигур

Познакомиться с героями сказок, фильмов, игр и фантастических комиксов можно в галерее с фигурами, которые собраны из миллионов гаек, шурупов и других мелких деталей. Все экспонаты разрешено трогать руками или фотографироваться с ними.

На выставке можно посидеть на троне из Игры престолов или пожать руку Дарту Вейдеру. Здесь есть Терминатор, Бэтмен, Трансформеры, Миньоны и прочие известные герои, которые готовы составить компанию в новогодние праздники.

Где: павильон №1.

Цена: от 180 грн.

Флуфиландия: пушистые гиганты и праздничные декорации

Все фигуры и декорации этой уникальной выставки создали украинские мастера, а сам фантастический парк раньше никогда не открывали для посещения.

Флуфиландия — это удивительный сказочный мир. Его жители Флуфы — доброжелательные пушистики, прилетевшие к нам с самой мягкой и пушистой планеты в галактике. Они настоящие гиганты — ростом в три метра, но добряки. Обожают делать фото с гостями, разговаривать и улыбаться.

В парке работают костюмированные аниматоры, яркие фотозоны и интересные интерактивы для маленьких гостей.

Где: павильон № 4.

Когда: с 22 декабря.

Цена: от 175 грн, детям до 3 лет бесплатно.

Планетарий Teleport360

Изображение в формате 360 градусов и 3D без очков — разве это не чудо? Уникальный купольный планетарий-кинотеатр — место для идеального семейного отдыха. Удивительнее всего здесь смотреть фильмы о космосе — благодаря особому строению купола в любом уголке зала можно почувствовать себя в окружении миллиардов звезд.

Где: павильон №10.

Цена: от 150 грн.

Уличные аттракционы: панорамный вид на сказочный город, Венецианская карусель, луна-парк, квест-комнаты

Дизайн двухэтажной Венецианской карусели был разработан итальянскими мастерами специально для Киева. Ее украшают уникальные панно с красивейшими пейзажами города на воде и знаменитого карнавала — символа Венеции.

Музыка, движущиеся лошадки и яркие огни. Для детей — это сказка, для влюбленных — самое романтичное место в Киеве. Также на территории Зимової країни работает 16-метровое колесо обозрения, с которого открывается лучший вид на площадь, квест-аттракционы и большой парк.

Где: главная площадь ВДНГ.

Цена: от 55 грн — детские, от 90 грн — взрослые.

Северный экспресс: сказочные маршруты

Маршрут экскурсионного новогоднего паровозика пролегает по центральной территории ВДНГ: он охватывает праздничные павильоны, елку, проезжает мимо катка, шальных горок и фотозон. Активность подходит для детей в возрасте от 2 лет. Продолжительность поездки до 15 минут.

Где: центральный вход и главная площадь ВДНХ.

Цена: 100 грн.

Планета динозавров

Из уроков истории нам известно, что динозавры не очень любят холод, но гигантам, живущим на ВДНХ зима не страшна Даже в морозы эти динозавры приветливо рычат и машут хвостами всем посетителям.

Всего в парке можно увидеть 55 злобных хищников и травоядных динозавров, узнать интересные факты из жизни удивительных существ и даже прокатиться верхом на легендарном Тирексе — известном королевском тиранозавре, самом популярном персонаже кино и игр.

Где: лесная аллея за павильоном №1.

Цена: от 170 грн.

Живі дракони. Зимова казка

Драконы — удивительные сказочные существа, полетать на которых хотя бы раз в детстве мечтал каждый. Осуществить эту давнюю мечту можно, посетив одноименный парк.

Здесь на зиму поселились 24 дракона из самых популярных сказок и видеоигр. Каждый приветливо машет крыльями посетителям и любезно позирует на фотокамеру, а некоторые даже позволяют себя оседлать, чтобы сделать лучшие праздничные снимки в Instagram.

Еще здесь можно встретить живые деревья, которые не только на селфи хорошо выходят, но и сказки интересные рассказывают.

Где: между павильонами №1 и №3.

Цена: от 200 грн.

Планета бабочек

Единственное в Украине место, где лето не заканчивается даже под Новый год. Здесь обитают удивительные насекомые, рыбки, птицы и разнообразные яркие тропические бабочки. Последних можно сажать на руку, чтобы сделать лучшие фотографии.

Где: аллея слева от главной площади.

Цена: от 130 грн.

Музей Науки: более ста увлекательных экспонатов

Музей науки МАН — это первый государственный музей, где в понятной и доступной форме продемонстрированы важнейшие научные достижения человечества, их законы и взаимодействие.

Чтобы лучше понять, как все работает, здесь можно прокатиться на велосипеде с квадратными колесами, отправиться в космическое путешествие, коснуться многокилограммовых кристаллов или подержать в руках модель головного мозга и органов человека.

Где: павильон №23.

Цена: от 128 грн при оплате картой Visa.

Sky Park: веревочные трассы и скалодром

День в веревочном парке — это отличная возможность испытать свою изобретательность. Догадаетесь ли вы без подсказки инструктора, как пройти спираль ДНК, загадочный тибетский мостик, шаткий рукоход, а также как удержать равновесие на велосипеде или скейте, двигающихся по тросу?

Финальным этапом и вознаграждением для смельчаков, преодолевающих все препятствия, станет незабываемый полет на троллее, спуск на SkyLine или же свободное падение на устройстве QuickJump.

Где: между 1 и 2 павильонами.

Цена: от 60 грн.

Animal Park: альпака, лемуры, ламы, козочки

Интерактивная площадка, которая понравится любому, кто любит животных и желает узнать о них как можно больше. Маленькие гости ВДНХ смогут здесь поближе познакомиться с некоторыми представителями фауны, узнать все особенности их поведения и воспитания.

В этом парке животных можно покормить специальным лакомством, а также погладить тех, кто в силу своей породы и характера любит общаться с людьми и обниматься.

Где: аллея, рядом с озером.

Цена: от 115 грн.

Уличный фудкорт и теплые рестораны: праздничные деликатесы и душистый глинтвейн

На уличном фудкорте Зимової країни на ВДНХ можно попробовать: мясо и овощи гриль, творожные и луковые кольца, чебуреки, хот-доги, микс-боксы с сосисками и креветками от Білий налив, пироги и блины, сладкие вафли, выпить горячего грога, глинтвейна, чая или какао.

Отдохнуть и согреться, гуляя по праздничным локациям, можно за чашкой ароматного кофе с вкусным круассаном в Coffee Lover или во время сытного и вкусного обеда в ресторане Hay Loft 2.0.

Где: главная площадь ВДНХ.

Цена: действует скидка 10% при оплате картой Visa на фудкортах с соответствующей отметкой.

Праздничная ярмарка: подарки семье и друзьям

Традиционная ярмарка будет работать в течение всего праздничного периода.

Здесь можно приобрести: елочные украшения, сувениры в виде павильонов ВДНХ, теплые носки, снежные шары, имбирные пряники и множество других приятных мелочей.

Где: главная площадь ВДНХ.

Стоит отметить, что все локации работают с соблюдением карантинных норм.