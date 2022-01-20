Несмотря на пандемию Covid-19 и многочисленные ограничения, в 2021 году туристы активно посещали Украину. Всего за прошлый год пересекли границу 4,2 млн иностранцев. Это на 26,3% больше, чем в 2020 году.
Чаще всего в Украину приезжали люди из соседних стран. Также в десятку вошли Турция, Германия, Израиль и США.
- Молдова – 1 млн 54 тыс.
- Россия – 519 тыс.
- Польша – 311 тыс.
- Беларусь – 273 тыс.
- Румыния – 264 тыс.
- Турция – 247 тыс.
- Венгрия – 227 тыс.
- Германия – 154 тыс.
- Израиль – 133 тыс.
- США – 103 тыс.
Топ-10 стран, которые активно проявляют интерес к Украине и чьи показатели, по прогнозам, будут расти:
- Саудовская Аравия – 56 тыс.
- Италия – 56 тыс.
- Великобритания – 56 тыс.
- Грузия – 49 тыс.
- Азербайджан – 48 тыс.
- Индия – 48 тыс.
- Франция – 39 тыс.
- Чехия – 38 тыс.
- Словакия – 31 тыс.
- Армения – 25 тыс.
- Нидерланды – 24 тыс.
Кроме этого, стоит отметить одиноких путешественников, которые преодолели далекий и нелегкий путь в Украину:
- Пуэрто-Рико – 1 человек
- Сен-Пьер и Микелон – 1 человек
- Макао – 1 человек
Кстати, в 2021 году туристы из Объединенных Арабских Эмиратов потратили больше всего денег во время путешествий в Украину. По данным ДАРТ, путешественники из ОАЭ тратили около $2 220 на одного человека.
Раньше мы писали, куда украинцы летали в 2021 году. По данным аэропорта Борисполь, в прошлом году там обслужили более 9 млн пассажиров. Таким образом, пассажиропоток по сравнению с 2020 годом возобновился на 83%.
Чаще всего украинские туристы летали в Турцию – 24% и Египет – 18%. Также в десятку популярных направлений вошли Дубай, Тель-Авив, Амстердам и Одесса.