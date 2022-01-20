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Украину посетили почти 4,3 млн туристов: откуда ехали больше всего

20 января 2022, 13:50
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
самолет
Источник: Depositphotos

Несмотря на пандемию Covid-19 и многочисленные ограничения, в 2021 году туристы активно посещали Украину. Всего за прошлый год пересекли границу 4,2 млн иностранцев. Это на 26,3% больше, чем в 2020 году.

Чаще всего в Украину приезжали люди из соседних стран. Также в десятку вошли Турция, Германия, Израиль и США.

  • Молдова – 1 млн 54 тыс.
  • Россия – 519 тыс.
  • Польша – 311 тыс.
  • Беларусь – 273 тыс.
  • Румыния – 264 тыс.
  • Турция – 247 тыс.
  • Венгрия – 227 тыс.
  • Германия – 154 тыс.
  • Израиль – 133 тыс.
  • США – 103 тыс.

Топ-10 стран, которые активно проявляют интерес к Украине и чьи показатели, по прогнозам, будут расти:

  • Саудовская Аравия – 56 тыс.
  • Италия – 56 тыс.
  • Великобритания – 56 тыс.
  • Грузия – 49 тыс.
  • Азербайджан – 48 тыс.
  • Индия – 48 тыс.
  • Франция – 39 тыс.
  • Чехия – 38 тыс.
  • Словакия – 31 тыс.
  • Армения – 25 тыс.
  • Нидерланды – 24 тыс.

Кроме этого, стоит отметить одиноких путешественников, которые преодолели далекий и нелегкий путь в Украину:

  • Пуэрто-Рико – 1 человек
  • Сен-Пьер и Микелон – 1 человек
  • Макао – 1 человек

Кстати, в 2021 году туристы из Объединенных Арабских Эмиратов потратили больше всего денег во время путешествий в Украину. По данным ДАРТ, путешественники из ОАЭ тратили около $2 220 на одного человека.

Раньше мы писали, куда украинцы летали в 2021 году. По данным аэропорта Борисполь, в прошлом году там обслужили более 9 млн пассажиров. Таким образом, пассажиропоток по сравнению с 2020 годом возобновился на 83%.

Чаще всего украинские туристы летали в Турцию – 24% и Египет – 18%. Также в десятку популярных направлений вошли Дубай, Тель-Авив, Амстердам и Одесса.

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Источник
ГАРТ
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Туризм
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