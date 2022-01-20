Попри пандемію Covid-19 та численні обмеження, у 2021 році туристи доволі активно відвідували Україну. Загалом за минулий рік кордон перетнули 4,2 млн іноземців. Це на 26,3% більше, ніж у 2020 році.
Найчастіше до України приїжджали люди із сусідніх країн. Також до десятки увійшли Туреччина, Німеччина, Ізраїль і США.
- Молдова – 1 млн 54 тис.
- Росія – 519 тис.
- Польща – 311 тис.
- Білорусь – 273 тис.
- Румунія – 264 тис.
- Туреччина – 247 тис.
- Угорщина – 227 тис.
- Німеччина – 154 тис.
- Ізраїль – 133 тис.
- США – 103 тис.
Топ-10 країн, які активно проявляють інтерес до України і чиї показники, за прогнозами, зростатимуть:
- Саудівська Аравія – 56 тис.
- Італія – 56 тис.
- Велика Британія – 56 тис.
- Грузія – 49 тис.
- Азербайджан – 48 тис.
- Індія – 48 тис.
- Франція – 39 тис.
- Чехія – 38 тис.
- Словаччина – 31 тис.
- Вірменія – 25 тис.
- Нідерланди – 24 тис.
Крім цього, варто відзначити самотніх мандрівників, які подолали далекий і нелегкий шлях до України:
- Пуерто-Рико – 1 людина
- Сен-П’єр і Мікелон – 1 людина
- Макао – 1 людина
До речі, у 2021 році туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів витратили найбільше грошей під час подорожей до України. За ДАРТ, мандрівники з ОАЕ витрачали близько $2 220 на одну людину.
Раніше ми писали, куди українці літали у 2021 році. За даними аеропорту Бориспіль, минулого року там обслужили понад 9 млн. пасажирів. Таким чином пасажиропотік у порівнянні з 2020 роком відновився на 83%.
Найчастіше українські туристи літали до Туреччини – 24% та Єгипту – 18%. Також до десятки популярних напрямків увійшли Дубай, Тель-Авів, Амстердам та Одеса.