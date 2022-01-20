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Україну відвідали майже 4,3 млн туристів: звідки їхали найбільше

20 Січня 2022, 13:50
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
самолет
Джерело: Depositphotos

Попри пандемію Covid-19 та численні обмеження, у 2021 році туристи доволі активно відвідували Україну. Загалом за минулий рік кордон перетнули 4,2 млн іноземців. Це на 26,3% більше, ніж у 2020 році.

Найчастіше до України приїжджали люди із сусідніх країн. Також до десятки увійшли Туреччина, Німеччина, Ізраїль і США.

  • Молдова – 1 млн 54 тис.
  • Росія – 519 тис.
  • Польща – 311 тис.
  • Білорусь – 273 тис.
  • Румунія – 264 тис.
  • Туреччина – 247 тис.
  • Угорщина – 227 тис.
  • Німеччина – 154 тис.
  • Ізраїль – 133 тис.
  • США – 103 тис.

Топ-10 країн, які активно проявляють інтерес до України і чиї показники, за прогнозами, зростатимуть:

  • Саудівська Аравія – 56 тис.
  • Італія – 56 тис.
  • Велика Британія – 56 тис.
  • Грузія – 49 тис.
  • Азербайджан – 48 тис.
  • Індія – 48 тис.
  • Франція – 39 тис.
  • Чехія – 38 тис.
  • Словаччина – 31 тис.
  • Вірменія – 25 тис.
  • Нідерланди – 24 тис.

Крім цього, варто відзначити самотніх мандрівників, які подолали далекий і нелегкий шлях до України:

  • Пуерто-Рико – 1 людина
  • Сен-П’єр і Мікелон – 1 людина
  • Макао – 1 людина

До речі, у 2021 році туристи з Об’єднаних Арабських Еміратів витратили найбільше грошей під час подорожей до України. За ДАРТ, мандрівники з ОАЕ витрачали близько $2 220 на одну людину.

Раніше ми писали, куди українці літали у 2021 році. За даними аеропорту Бориспіль, минулого року там обслужили понад 9 млн. пасажирів. Таким чином пасажиропотік у порівнянні з 2020 роком відновився на 83%.

Найчастіше українські туристи літали до Туреччини – 24% та Єгипту – 18%. Також до десятки популярних напрямків увійшли Дубай, Тель-Авів, Амстердам та Одеса.

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Джерело
ДАРТ
Теги
Туризм
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