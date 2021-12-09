Рождество на Подоле: в Киеве откроется первый прогулочный каток

В День святого Николая, 19 декабря, на Контрактовой площади откроется грандиозная праздничная локация с первым прогулочным катком в Украине.

Миллионы гостей смогут развлечься на новаторской новогодней локации. Территория площадью 10 тыс. квадратных метров будет создана по примеру зимних городков Страсбурга, Мюнхена и Баден-Бадена.

Рождество на Подоле в честь 2022 года — это первый в Украине уникальный прогулочный каток с беседкой для отдыха, кафе и музыкальной сценой, на которой будут играть и уличные музыканты, и оркестр.

Все желающие смогут выступить на сцене перед посетителями катка, для этого требуется заполнить заявку.

К тому же, киевлян и гостей столицы будут ждать изысканная резиденция Святого Николая и веселые аттракционы. Также Рождество на Подоле подарит гостям:

Каток с длиной ледовых дорожек более 200 метров. Он расположится в сквере П.Сагайдачного вблизи смотрового колеса.

Самую большую в столице снежную тюбинговую горку (высотой 6 метров) со смотровой площадкой на вершине. После спуска гости смогут согреться горячим шоколадом и вкусностями, словно на настоящем швейцарском курорте.

Единственную в Украине непревзойденную елку-карусель, на которой можно будет прокатиться.

Стильную фуд-зону с домиками в стиле традиционных европейских ярмарок, за которую будет отвечать Бухта food station. Здесь разместят 18 проектов с едой. В частности, можно будет полакомиться стейками и кебабами от Mafia BBQ, пирогами с разнообразными начинками от Рождественские пироги, неординарными блюдами из сельди от Two sisters and seledka, лавашами и самосами от Римского лаваша и многими другими блюдами.

Более 1 тыс. наименований подарков, сувениров и рождественских украшений, 35% из которых приехали в столицу из Европы.

И конечно же, красавицу-елку и стильные арт-инсталляции.

В праздничные и выходные дни Рождество на Подоле развлечет специальной программой с поздравлениями Святого Николая, выступлениями артистов и чрезвычайными дискотеками на льду.

Вход на локацию свободный. Посетителей ждут щедрые подарки от генеральных партнеров мероприятия: билеты на каток — скидка 20%, на продукцию участников ярмарки (кроме алкогольных напитков) — 10% при условии расчета картой Mastercard от Приватбанка.