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Даже садовые инструменты забрали: оккупанты уничтожили Добропарк на Киевщине

4 апреля 2022, 20:20
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Даже садовые инструменты забрали: оккупанты уничтожили Добропарк на Киевщине
Источник: Depositphotos

Российские оккупационные войска полностью уничтожили ландшафтный парк Добропарк в Киевской области.

Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

— Друзья, наконец, можем выйти на связь и ответить на ваши многочисленные сообщения. К сожалению, враг нанес беспощадный удар по Добропарку. Полностью уничтожено главное здание, в котором недавно размещалась Резиденция Доброчара, пострадали и другие здания. Полностью уничтожен весь транспорт и техника. Даже садовые инструменты орки забрали с собой. Состояние других потерь пока оценить тяжелое, – заявили представители Добропарка.

Там добавили, что, к счастью, весь персонал дендропарка жив, и находится в безопасности.

Современный дендропарк Добропарк открылся только в апреле 2020 года в Макаровском районе под Киевом. Парк стал глотком свежего воздуха во время пандемии, в период, когда запрещено было собираться где угодно, кроме парков.

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