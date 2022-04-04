Даже садовые инструменты забрали: оккупанты уничтожили Добропарк на Киевщине

Российские оккупационные войска полностью уничтожили ландшафтный парк Добропарк в Киевской области.

Об этом сообщается на странице парка в Facebook.

— Друзья, наконец, можем выйти на связь и ответить на ваши многочисленные сообщения. К сожалению, враг нанес беспощадный удар по Добропарку. Полностью уничтожено главное здание, в котором недавно размещалась Резиденция Доброчара, пострадали и другие здания. Полностью уничтожен весь транспорт и техника. Даже садовые инструменты орки забрали с собой. Состояние других потерь пока оценить тяжелое, – заявили представители Добропарка.

Там добавили, что, к счастью, весь персонал дендропарка жив, и находится в безопасности.

Современный дендропарк Добропарк открылся только в апреле 2020 года в Макаровском районе под Киевом. Парк стал глотком свежего воздуха во время пандемии, в период, когда запрещено было собираться где угодно, кроме парков.