Дизайнер Иван Огиенко показал, как может выглядеть драмтеатр в Мариуполе после реконструкции. Таким образом, дизайнер хочет привлечь мировое внимание к городу.

— Мой проект это не прямая помощь, но он напоминает миру, если мы выдержим, поможем нашим защитникам, наша страна будет с лучшей архитектурой и лучшими людьми, — отметил Иван Огиенко.

Одним из элементов стали надписи Дети на разных языках мира, которые дизайнер разместил на фасаде здания.

Российские оккупационные войска сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе 16 марта. В его подвалах скрывались дети и женщины, а также больные. Через несколько недель стало известно, что в результате бомбардировки погибли около 300 человек.

Люди написали с двух сторон драмтеатра Дети, чтобы россияне не бросали туда бомбы, однако оккупантам плевать на жизнь украинских детей.