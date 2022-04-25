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Діти, дети, kids: каким может быть драмтеатр в Мариуполе после реконструкции

25 апреля 2022, 15:42
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Діти, дети, kids: каким может быть драмтеатр в Мариуполе после реконструкции

Дизайнер Иван Огиенко показал, как может выглядеть драмтеатр в Мариуполе после реконструкции. Таким образом, дизайнер хочет привлечь мировое внимание к городу.

— Мой проект это не прямая помощь, но он напоминает миру, если мы выдержим, поможем нашим защитникам, наша страна будет с лучшей архитектурой и лучшими людьми, — отметил Иван Огиенко.

Одним из элементов стали надписи Дети на разных языках мира, которые дизайнер разместил на фасаде здания.

Российские оккупационные войска сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе 16 марта. В его подвалах скрывались дети и женщины, а также больные. Через несколько недель стало известно, что в результате бомбардировки погибли около 300 человек.

Люди написали с двух сторон драмтеатра Дети, чтобы россияне не бросали туда бомбы, однако оккупантам плевать на жизнь украинских детей.

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Теги
Війна в Україні, Мариуполь
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