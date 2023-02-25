Весна на Закарпатье волшебная — природа просыпается, деревья, поля и поляны начинают цвести. Ужгород тонет в нежном розовом цвете магнолий, а затем сакур. Такая окружающая красота и уют в гостиницах и сельских усадьбах, совмещенный с вкусной местной кухней, — лучший вариант для восстановления сил и перезагрузки украинцев. Небольшой отпуск на Закарпатье весной, или же просто уикенд, точно придадут каждому положительной энергии. Потому что здесь, особенно в горах, можно наслаждаться покоем и дышать полной грудью чистым воздухом.

Где и как можно отдохнуть этой весной на Закарпатье, сколько это будет стоить и где стоит побывать и что увидеть, Фактам ICTV рассказал туризмовед, руководитель Туристско-информационного центра Туринформ Закарпатье Александр Коваль.

— Зима на Закарпатье завершается плюсовой температурой, что негативно влияет на деятельность горнолыжных курортов. Поэтому сейчас не следует ожидать расширения сезона катания на лыжах. Сейчас гарантированно насладиться заснеженными склонами лыжники и сноубордисты могут только на Драгобрате. Там до сих пор мороз и снег, а это способствует лыжникам, — говорит эксперт.

Отдых на Закарпатье весной может быть довольно разнообразным и подарит каждому немало приятных впечатлений. Туристов в это время здесь немного, цены на отдых не будут расти.

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Основной поток гостей Закарпатья — это транзитные визитеры, которые будут следовать из разных областей Украины в страны ЕС и в обратном направлении. Многие из них выбирают услугу проживания и питания.

— Если говорить о ценах на проживание, то на сегодня мы не ожидаем их роста. Если выбирать проживание в сельском туризме, сутки в уютной усадьбе обойдутся от 150 до 750 грн. Дороже цена, как правило, в тех усадьбах, которые предлагают лучшее качество и разнообразие услуг. Также больше придется заплатить за комнату или домик, расположенный рядом с популярными местами отдыха. А это — термальные бассейны и санатории. Отели предлагают услуги проживания по цене от 750 до 2,5 тыс. грн в сутки. Стоимость здесь тоже зависит от их расположения рядом с популярными направлениями и спектра услуг, которые они предлагают, — убеждает Александр Коваль.

Места в гостиницах и в сельских усадьбах есть. Те заведения, предоставляющие услуги длительного пребывания, где проживают работники релоцированных предприятий, могут рассчитывать на лучший показатель загрузки номеров.

Этой весной будут пользоваться спросом те заведения, где можно проводить различные программы восстановления сил, йога-туры, туры для реабилитации и психологического восстановления женщин, детей и мужчин. Популярными будут короткие путешествия и уикенд-туры.

Популярны поездки в экологические места. А это территория Национального природного парка Синевир. Именно там находится жемчужина Закарпатья, самое высокогорное озеро Украины — Синевирское. А также колоритное село Колочава, где одновременно создано аж 10 различных музеев. На Межгорщине есть водопад Шипот, курорт Пилипец, реабилитационный центр бурого медведя и самые вкусные токан и риплянка. Это оригинальные местные блюда, которые подают с овечьей брынзой.

Береговщина привлекает туристов термальными водами. Здесь есть несколько комплексов с бассейнами, наполненными целебной термальной водой. Традиционно популярны закарпатские чаны. Для любителей релакс-отдыха подойдут SPA-процедуры. На территории закарпатских курортов есть немало комплексов, предлагающих массажи, обертывания и пилинги. Есть бани и сауны. Они лучше всего расслабляют организм после пешей прогулки по горам.

Если кому-то не хочется подниматься на склоны пешком, сделать это можно на подъемнике. В Пилипце он доставит каждого желающего на гору Гимба. Пейзажи здесь завораживают.

На Закарпатье туристы знакомятся с уникальной местной кухней. Она здесь интернациональная и самобытная. Кулинарный туризм здесь постоянно развивается и пользуется немалым спросом. Потому что каждое закарпатское блюдо — очень вкусное. Обед или ужин может обойтись в среднем в 150 грн на человека. Все зависит от предпочтений гостей. Цены на питание тоже не изменились.

На Закарпатье весной надеются на активизацию услуг по организации походов в горы, продолжительностью до одного дня. В области есть пять клубов пеших туристов, предлагающих еженедельные программы походов. Это хорошая возможность не только увидеть новые и интересные места, но и отвлечься от ежедневного стресса и зарядиться хорошей энергией. За такой поход придется заплатить 1 тыс. грн — цена зависит от маршрута и места расположения.

Из-за этого сложной остается ситуация со спросом на экскурсии. Таких заказов немного, а это негативно влияет на стабильность работы у экскурсоводов. Поэтому они продолжают активно волонтерить. Некоторые уже даже сменили работу. Заказчиками на их услуги преимущественно являются организации, выполняющие проекты для ВПЛ.

Впрочем, рост спроса на экскурсионные услуги и появление большего количества туров из-за пределов Закарпатья здесь ожидают во второй половине весны — с середины апреля и в мае. Потому что именно в это время здесь будут цвести магнолии, сакуры и нарциссы. Возрастет количество туров в популярные цветущие места — Ужгород и Долину нарциссов.

Заинтересовать отдыхающих могут и визиты в краеведческие музеи в Ужгороде, Мукачево и городе Перечин, этнографические музеи в Ужгороде и Колочаве. Здесь предлагают новые экспозиции и программы.