Этой весной, как и прошлой, из-за полномасштабной войны многие украинцы не смогут позволить себе отдых за границей. Поэтому те, у кого будет на него время, вероятно, выберут для себя красивые и уютные места Украины. Мы пообщались с директором туристического агентства, Максимом Жуковским и выяснили, где лучше отдыхать этой весной в Украине, чтобы было активно, интересно, бюджетно и безопасно.

Сейчас привычная география отдыха изменилась – люди едут отдыхать преимущественно на запад Украины. Поэтому предлагаем вам самые популярные места для уик-энда.

Отдых весной на Закарпатье 2023: условия и цены

Именно Закарпатье сейчас самое топовое направление для весеннего отдыха. Там есть все для того, чтобы идеально провести свое время – водопады, озера, а еще замки, термальные воды, колоритная местная еда и закарпатское вино.

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– Интересно то, что только на Закарпатье нет комендантского часа. Соответственно, люди могут почувствовать здесь свободу. А о традиционных блюдах и винах Закарпатья и так нечего рассказывать. Все об этом знают. К тому же, климат Закарпатья также немного другой. Там всегда теплее, – говорит Максим Жуковский.

К тому же именно на Закарпатье можно провести отдых или спокойно, наслаждаясь невероятными пейзажами, или активно. Турагенты советуют в список остановок внести водопад Шипот. Он расположен в 10 км от железнодорожной станции Воловец и в 6 км от села Пилипец Межгорского района Закарпатской области.

Не менее интересный объект – самое большое озеро Карпат – Синевир. А еще Закарпатская область известна своими прекрасными замками.

– В Мукачево на Замковой горе возвышается величественный замок Паланок. На прогулку по замку лучше выделить весь день. Также стоит посетить еще один – охотничий замок графа Шенброна, который расположен в селе Карпаты Мукачевского района. Особенностью этого сооружения является соблюдение астрономических принципов. Исследователи говорят, что в замке есть ровно 365 окон, означающих дни года, а на случай високосного в замке есть замурованное окно, – рассказывает директор турагенства.

А еще на Закарпатье можно оздоровиться на термальных водах. Для этого стоит поехать в Берегово или Косино.

Относительно стоимости отдыха на Закарпатье, то три дня обойдутся ориентировочно в 2700 грн.

– Сюда входит проезд, проживание и сопровождение гида. Тур выходного дня насыщенный. С утра до вечера мы ездим и видим много объектов. Если человек поедет сам на машине – он точно столько объектов не посетит. Дополнительно придется еще заплатить за входные билеты. За три дня, в среднем, за все объекты наш турист платит 1300 грн – это и вход в замки, и в термальные воды, и к водопаду Шипот. Это цена общая, – отмечает Максим Жуковский.

Цены на самые популярные локации Закарпатья:

озеро Синевир – 60 грн, дети – 30 грн;

долина волков – 50 грн;

буйволиная ферма — 50 грн;

дегустация буйволиной продукции (на выбор молочная или мясная) – 80 грн;

термалы Теплые воды (за 2 часа): взрослые – 250 грн, дети до 140 см – 100 грн, дети до 3-х лет – бесплатно;

водопад Шипот: общий – 20 грн, дети до 10 лет – 10 грн;

катание на джипах на Пилипце – 300 грн, дети до 12 лет – 250 грн, дети до 6 лет – бесплатно.

Кроме того, стоит учесть расходы на питание. Завтраки будут стоить от 100 грн и выше, хороший ужин – от 150 грн и выше. Цена зависит от желаний и предпочтений отдыхающих.

Весенний отдых на Днестре 2023: условия и цены

Именно на Днестре есть уникальная возможность порыбачить, поплавать на лодках и посетить невероятные места вокруг. Недаром Днестровский каньон входит в семь природных чудес Украины. Неподалеку можно посетить Хотин, Каменец-Подольский и Черновцы.

– Эти города имеют много архитектурных памятников. А Днестр – это природный отдых. Можно взять байдарки, поселиться на берегу реки. Туристов место привлекает фантастическими видами Бакоты и, конечно, остатками скального монастыря. Здесь сохранились несколько пещер и ниши от захоронений монахов. Рядом есть три источника с целебной водой, – рассказывает Максим Жуковский.

Один из популярных туров – Чудеса Подолья и Буковины и Бакота. Во время трехдневной поездки запланирована экскурсия по Черновцам – турецкая площадь, аллея звезд. А еще побываете в архитектурной жемчужине Черновцов – бывшей резиденции православных митрополитов Буковины и Далмации.

Среди других остановок – одно из семи чудес Украины – Хотин. Хотинская крепость до сих пор поражает высокими 40-метровыми стенами, 65-метровым колодцем и великолепной панорамой Днестра и просто перехватывает дыхание с первых минут пребывания.

Цены на входные билеты в экскурсионные объекты:

Каменецкая крепость: взрослый – 100 грн, детский – 50 грн;

Хотинская крепость: взрослый – 80 грн, детский — 40 грн;

Черновицкий университет: взрослый – 60 грн, студенты – 30 грн, ученики – 20 грн;

экологический сбор Бакота: взрослый – 35 грн, детский – 25 грн;

круиз по Днестровскому каньону – разбивается на группу.

Общая стоимость тура составит 2 950 грн (проезд, проживание и услуги гида включены в цену).

Весенний отдых на Прикарпатье 2023: условия и цены

Актуальное направление Прикарпатья – в пределах Ивано-Франковской области. Традиционно – Яремча, Верховина, Драгобрат и Буковель. К тому же, еще в течение двух недель будет актуальным горнолыжный отдых.

– Эти курорты хорошо адаптировались к реалиям сегодняшнего дня. У них в случае отключения света работают генераторы и немало различных развлечений там есть. К тому же, там тоже есть куда поехать и что посмотреть. В Яремче – скалы Довбуша, карпатский трамвайчик, – говорит директор турагенства.

Популярное место – Верховина. Посмотреть там можно не только местные памятники природы, но и самое большое величие Украины – гору Говерлу. Для любителей активного и экстремального отдыха на реке Черный Черемош регулярно проводятся сплавы. Среди того, что посмотреть в Верховине стоит обязательно – высокогорное озеро Маричейка, длиной 45 метров, и шириной 88 метров, расположенное более чем на полтора километра над уровнем моря.

К тому же, сейчас турагенства предлагают немало интересных и познавательных туров. Например Чары Карпат. В течение трех дней запланированы экскурсии, в частности в музей Романа Кумлика. Там можно узнать о жизни гуцулов. Хозяин собирал материалы в течение 30 лет. Это предметы быта, древняя гуцульская одежда, орудия труда, денежные знаки разных времен и много интересного о жизни гуцулов. Особой гордостью музея является коллекция музыкальных инструментов.

Также в программе – Музей гуцульской магии. В нем представлены экспонаты, рассказывающие о карпатских колдунах и знахарей – мольфаров. А в музее Штопора есть дегустационный зал – это идеальное место для того, чтобы расслабиться и насладиться атмосферой вина, поскольку в музее собрано около 600 штопоров разных типов. Для дегустации будет предложено домашнее молодое вино, а также будет рассказ об истории и видах штопоров.

Для всех желающих дополнительная аттракция – варка в чанах на медленном огне. Варка чередуют с купанием в прохладной горной реке, которая протекает рядом. За купание в чанах придется заплатить от 200-350 грн с человека.

В общем, стоимость трехдневного тура без питания будет стоить 2 400 грн. В указанную сумму входит проезд, проживание и сопровождение гида. За вход в музеи придется заплатить дополнительно. Стоимость билетов от 40 до 100 грн.

В общем, турагенты убеждены, как только Украина победит, количество маршрутов сразу увеличится. Люди привычно поедут на Херсонщину и сразу оживут Шацкие озера. Потому что в прошлом году, из-за близости с белорусской границей, туристы туда не ехали.