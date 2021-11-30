Новый год с каждым днем все ближе — многие из нас уже задумываются о том, как и где будут отмечать этот праздник. Кто-то собирается провести новогоднюю ночь в кругу семьи, а некоторым хочется рвануть с друзьями в другой город в поиске приключений. К тому же украинцы будут отдыхать аж три дня — с 1 по 3 января.

Сколько стоит снять квартиру или дом на Новый год 2022 — смотрите в материале Фактов ICTV.

Киев

Приехать в столицу на зимние праздники — отличная идея. В этот период можно увидеть воочию главную елку Украины на Софиевской площади, а также насладиться парком зимних развлечений на ВДНХ.

Рекомендуем забронировать жилье заранее — цены постепенно будут подниматься, а выбора будет все меньше.

Что касается цен — все зависит от выбора района. Так, стоимость проживания в отеле с 31 декабря по 3 января на двоих начинается от 1,8-2 тыс. грн.

За квартиру придется заплатить гораздо больше — от 2,2 тыс. грн.

Дом — отличный вариант для шумной компании, не желающей мешать соседям. Цены за такое удовольствие начинаются от 1,3 тыс. грн за ночь.

Львов

Этот город привлекает туристов круглый год — уникальной архитектурой, огромным количеством интересных мест и приятными заведениями, которые просто созданы для путешественников.

Стоимость проживания там в последнее время стремительно растет — за сказку нужно платить. К примеру, цены на номер в отеле начинаются от 4,8 тыс. грн.

А за отдельную квартиру придется заплатить от 8 тыс. грн.

Вариантов аренды домов во Львове с каждым днем все меньше — но можно найти как за 500 грн за ночь, так и за 3 тыс.

Одесса

Отдых на юге Украины отлично подойдет тем, кто не любит сильный холод. Огромное количество ресторанов и кафе не дадут заскучать туристам ни на секунду.

Чтобы отметить Новый год в Одессе и отдохнуть после веселья в отеле, необходимо заплатить от 2,7 тыс. грн.

За квартиру придется заплатить такую же сумму — цены начинаются от 2,7 тыс. грн и выше, в зависимости от условий и пожеланий.

В Одессе, как и во Львове, стоимость аренды дома очень разнится — можно найти вариант как за 1,5 тыс. грн за ночь, так и за 4,5 тыс. грн.

В любом случае Новый год представить без оливье и других классических блюд очень сложно. В преддверии праздника каждый начинает задумываться, что лучше подать к новогоднему столу. Поскольку символ 2022 года — Голубой Тигр, меню должно соответствовать вкусам этого животного. Какими салатами можно удивить на Новый год 2022 — читайте в материале Фактов ICTV.