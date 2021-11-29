Чем ближе Новый год, тем больше вопросов: как украсить елку, где лучше праздновать, какой подарок купить, что надеть. А главное, что лучше подать на праздничный стол. Поскольку символ 2022 года — Голубой Тигр, меню должно соответствовать вкусам Тигра.

Какие салаты стоит приготовить на Новый год 2022, читайте в материале.

Салат Оливье с перепелиным мясом, раковыми шейками и трюфелем

Ни один Новый год не проходит без коронного блюда – оливье. Но кому-то оно уже надоело, а кто-то вообще его не ест. Что же делать, когда классическое оливье уже приелось, но совсем без него как-то грустно и не празднично? Попробуйте рецепт, который точно поразит ваших гостей.

Ингредиенты:

перепел – 75 г;

картофель – 1 шт.;

огурец – 1 шт.;

соус соевый;

раки;

оливки – 25 г;

масло оливковое – 30 мл;

масло растительное — 350 мл;

салат корн;

трюфели;

ланспик;

лавровый лист;

белый перец;

укроп;

яйцо;

эстрагон;

горчица сладкая;

соль.

Способ приготовления

Очищаем и нарезаем картошку. Варим 10 минут. Ставим на огонь кастрюлю с водой. Помещаем в кипящую воду лавровый лист, укроп и раков. Варим пять минут. Очищаем от кожи перепелиное мясо. Отделяем мясо от костей. Разогреваем сковороду. Обжариваем на оливковом масле мясо. Солим, перчим. Достаем раков из кастрюли. Очищаем раковые горлышки от панциря. Нарезаем мясо перепелов. Выкладываем все на тарелку.

Нарезаем огурцы, срезаем мякоть. Нарезаем и помещаем на тарелку. Выкладываем вареный картофель. Готовим соус Провансаль. Отделяем желтки от белков. Добавляем в желтки баварскую сладкую горчицу, масло и нарезанный эстрагон. Взбиваем в кухонном комбайне две минуты. Добавляем соевый соус и растительное масло. Взбиваем еще две минуты.

Выкладываем на тарелку раков, отварной картофель и огурцы. Затем поливаем соусом Провансаль. Постепенно распределяем соус. Выкладываем перепелиное мясо и соус. Выкладываем раковые шейки, оливки, маринованные огурцы и ланспик. Добавляем нарезанный трюфель и салат корн. Приятного аппетита!

Салат-микс с ягодами

После тяжелых мясных блюд хочется съесть чего-то легкого. И на помощь приходят несложные ягодные блюда.

Ингредиенты на пять порций:

огурцы – 2 шт.;

шпинат – 50 г;

рукола – 50 г;

замороженные или свежие ягоды – 100 г;

апельсин – 1 шт.;

очищенные ядра грецких орехов – 70 г.

Для заправки:

бальзамический уксус – 1 ч. л.;

оливковое масло – 4 ст. л.;

соль, черный перец.

Способ приготовления

Огурцы моем, очищаем, натираем. Рукколу и шпинат перебираем, моем и сушим. Ягоды перебираем, моем, сушим. Апельсин моем, чистим, разделяем на дольки (две отложить) и очищаем каждую от белых перегородок. Орехи подрумяниваем на сковороде без растительного масла.

Для соуса две дольки апельсина смешиваем с оливковым маслом и бальзамическим уксусом, солью и молотым черным перцем. Все ингредиенты салата осторожно перемешиваем, поливаем соусом и подаем на стол.

Лапка тигра

Издавна считали, что Тигр – это царское животное, которое всегда в центре внимания благодаря своим непревзойденным качествам. Самое время приготовить салат, который без колебаний станет украшением вашего новогоднего стола и поразит гостей королевским вкусом.

Ингредиенты:

мясо (свинина) – 300 г;

яйцо куриное – 2 шт.;

лук репчатый (красный) — 1 шт.;

яблоко – 1 шт.;

огурец (маринованный) – 1 шт.;

сыр твердый – 100 г;

сок лимонный – 1 ст. л.;

уксус – 3 ст. л.;

сметана – 5 ст. л.;

масло;

чернослив (для украшения) – 3 шт.;

перец черный;

орехи грецкие (для украшения) – 1 горсть;

соль по вкусу;

сахар коричневый – 1 ч. л.;

соевый соус – 2 ст. л.;

лук зеленый – 2 шт.;

майонез;

укроп.

Способ приготовления

Нарезаем мясо соломкой. Маринуем в соевом соусе и бальзамическом уксусе. Обжариваем мясо на растительном масле до готовности, немного подрумянивая. Лук нарезаем соломкой. Количество лука – на ваш вкус. Лук слегка посыпаем сахаром и поливаем уксусом. Два яйца поочередно взбиваем с солью и черным перцем.

Поджариваем блины. Блинчики нарезаем соломкой. Для соуса в сметану добавляем лимонный сок, оставшийся сахар, бальзамический уксус и мелко нарезанный зеленый лук. Все хорошо перемешиваем, если нужно, по вкусу добавляем соль. Первым слоем выкладываем яичную соломку – в форме лапы тигра.

Смазываем немного соусом. Следующий слой – мясо. Далее – лук. От маринада отжимаем. На лук – яблоко, соломкой. Потом соус и маринованный огурчик, также соломкой. Верх хорошо смазываем оставшимся соусом и посыпаем со всех сторон натертым на мелкой терке сыром (немного сыра оставляем).

Оставшийся сыр и орехи измельчаем в блендере. Добавляем немного майонеза для склеивания. Лепим детали лапы (подушечки), выкладываем на салат.

Промежутки оформляем натертым творогом, подкрашенным бальзамическим уксусом. Вокруг укладываем укроп. Посыпаем подушечки черным перцем, окантовку делаем из тонко нарезанного чернослива. Немного даем настояться и подаем.

Тигр – символ энергии, творчества, силы и таланта. Пусть новый 2022 год принесет вам именно это. А удачно подобранные блюда подарят удачу и вдохновение.