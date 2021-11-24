Куда поехать на Новый год 2022 – идеи для путешествий

Хотите отправиться в путешествие на Новый год 2022, однако не знаете, куда можно съездить в Украине или за границу? Стоит опираться на свои предпочтения.

Чего вам хочется? Снег или жаркая погода? Зимнее Закарпатье или теплый Египет? Снежный Львов или солнечная Турция?

Место для празднования — нелегкий выбор, однако вы с ним справитесь. Куда поехать на Новый год 2022 — идеи для отдыха далее в материале Фактов ICTV.

Сколько выходных будет на Новый год 2022

Во втором месяце зимы будет несколько государственных праздников, среди которых Новый год 2022. Украинцы смогут отдохнуть в течение четырех выходных дней подряд — 31 декабря, а затем 1, 2 и 3 января.

Куда поехать на Новый год в Украине

Киев

В столице Украины всегда есть, чем заняться в зимний период. Новогодняя елка, праздничная атмосфера, веселые мероприятия и другие активности не оставят никого равнодушным.

Стоимость билетов в Киев на Укрзализныце стартует от 150 грн, в зависимости от города отправления. Можно остановиться в хостеле, отеле или снять квартиру, где цена за сутки составляет 250- 900 грн.

Львов

Запах ароматного кофе, патриотический дух, львы с роскошной гривой и невероятный вид из здания городской ратуши — это и многое другое ждет во время поездки во Львов. Ко всему прочему зимой сюда прибавится праздничное настроение и атмосфера зимней сказки.

Билеты на поезде во Львов стоят от 300 грн, а стоимость жилья за сутки во время новогодних праздников стартует от 500 грн.

Карпаты

Если хотите окунуться в настоящую зимнюю сказку, тогда стоит выбрать для отдыха Яремче или Буковель. Добраться до города можно на поезде, а до горнолыжного курорта можно доехать на автобусе от Яремче.

Для билетов на одного человека нужно выделить по меньшей мере 500 грн. Можете снять апартаменты или домик, которые обойдутся в 800-1,5 тыс. грн в разгар сезона.

Ужгород

Уютный город на Закарпатье славится своими замками, которым нет аналогов в Украине и за границей. Если вы любите историю, тогда Ужгород — точно для вас.

Билеты для поезда на плацкартные места обойдутся в 200-300 грн в одну сторону, а купе — до 600 грн. Цена за ночь в номере отеля стартует от 400 грн, квартира обойдется дороже — от 550 грн за сутки.

Чернигов

Чернигов — один из лидеров бюджетного отдыха в Украине, а по соотношению цена-качество город легенд может превзойти ваши ожидания. Во время экскурсии можно посетить самые старые памятки Киевской Руси, отдохнуть вместе с детьми или совершить паломничество.

Добраться до Чернигова можно на поезде или автобусе, стоимость билетов стартует от 100 грн. Жилье тоже обойдется не очень дорого — номер в отеле можно арендовать за 400 грн, а квартиру — от 500 грн за сутки.

Куда полететь на Новый год за границу

Египет

Каир можно охарактеризовать такими словами — исторические достопримечательности, священные и религиозные места, церкви и соборы, уличные рынки, атмосферные экскурсии.

Поездка в столицу Египта обойдется не дешево (по меньшей мере от 12 тыс. грн), особенно во время зимних праздников, однако впечатления останутся после поездки надолго.

Турция

Анкара — город мечетей, цитадели, Аныткабира, необычных музеев и римских бань. Туристам всегда есть, что здесь посмотреть, а если вы любите более современный отдых, то в столице Турции есть много развлекательных центров.

Стоимость авиабилетов стартует от 1,5 тыс. грн, а на само путешествие нужно выделить от 5-8 тыс. грн, однако по горящим путевкам поездка может обойтись дешевле.

Уверены, ваше путешествие пройдет незабываемо и атмосферно. Факты ICTV желают отличного отдыха и прекрасных зимних праздников.