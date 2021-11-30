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Скільки коштує зняти квартиру чи будинок на Новий рік 2022: найкращі варіанти та ціни

30 Листопада 2021, 15:00
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Новый год

Новий рік із кожним днем ​​все ближче — багато хто з нас уже замислюється, як і де відзначатиме це свято. Хтось прагне провести новорічну ніч у родинному колі, а деяким хочеться рвонути з друзями в інше місто у пошуку пригод. До того ж українці відпочиватимуть аж три дні – з 1 по 3 січня.

Скільки коштує найняти квартиру чи будинок на Новий рік 2022 – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Київ

Приїхати до столиці на зимові свята – чудова ідея. У цей період можна побачити на власні очі головну ялинку України на Софійській площі, а також насолодитися парком зимових розваг на ВДНГ.

Рекомендуємо забронювати житло заздалегідь — ціни поступово підніматимуться, а вибору буде все менше.

Щодо цін — усе залежить від вибору району. Так, вартість проживання в готелі з 31 грудня до 3 січня на двох починається від 1,8-2 тис. грн.

Киев отель

За квартиру доведеться заплатити набагато більше – від 2,2 тис. грн.

Киев квартира

Будинок – чудовий варіант для галасливої компанії, яка не хоче заважати сусідам. Ціни за таке задоволення починаються від 1,3 тис. грн за ніч.

Дом Киев

Львів

Це місто приваблює туристів цілий рік – унікальною архітектурою, величезною кількістю цікавих місць та приємними закладами, які просто створені для мандрівників.

Вартість проживання там останнім часом стрімко зростає – за казку потрібно платити. Наприклад, за номер в готелі доведеться віддати від 4,8 тис. грн.

Львов отель

А за окрему квартиру — від 8 тис. грн.

Квартира Львов

Варіантів орендувати будинок у Львові з кожним днем все менше – однак можна знайти як за 500 грн за ніч, так і за 3 тис. грн.

Львов дом

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Одеса

Відпочинок на півдні України чудово підійде для тих, хто не любить сильного холоду. Величезна кількість ресторанів та кафе не дасть нудьгувати туристам ані секунди.

Щоб відзначити Новий рік в Одесі та відпочити після веселощів у готелі, необхідно заплатити від 2,7 тис. грн.

Одесса отель

За квартиру доведеться заплатити таку саму суму — ціни починаються від 2,7 тис. грн і вище, залежно від умов та побажань.

Одесса отель

В Одесі, як і у Львові, ціни на оренду будинку дуже відрізняються – можна знайти варіант як за 1,5 тис. грн за ніч, так і за 4,5 тис. грн.

Одесса дом

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Втім, Новий рік уявити без олів’є та інших класичних страв дуже складно. Напередодні свята кожен починає замислюватися, що краще подати до новорічного столу. Оскільки символ 2022 року — Блакитний Тигр, меню має відповідати смакам цієї тварини. Якими салатами можна здивувати на Новий рік 2022 – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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