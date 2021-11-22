Рождественские ярмарки — неотъемлемый атрибут новогоднего настроения, и уже на протяжении нескольких столетий такие мероприятия помогают создать праздничную атмосферу во многих городах европейских стран. И хотя в 2020 году пришлось отказаться от таких празднований, в 2021 году они снова готовы принимать гостей. Их красота точно не оставит никого равнодушным. Такие мероприятия — отличная возможность взглянуть на уже знакомые места под новым углом.

Не все рынки вернутся в 2021 году. Так, австрийские временно закрываются, поскольку страна переходит на локдаун уже с 13 декабря. Берлинский дворец Шарлоттенберг также не сможет принять гостей. Жители Мюнхена останутся без глинтвейна.

Но украинцы смогут посетить некоторые ярмарки, и вот лучшие варианты, основанные на доступности и ограничениях во время пандемии Covid-19.

Базель, Швейцария

Рождественские украшения отлично дополнят архитектуру города Базеля. На площади Barfüsserplatz будут расположены рынки с деревенскими шале ремесленников, а посетители смогут насладиться вкуснейшими имбирными пряниками.

Время посещения: с 25 ноября по 23 декабря.

Как попасть: посетителям старше 16 лет надо предоставить Covid-сертификат Швейцарии или ЕС с помощью QR-кода, а также удостоверение личности. Украинцам нужен сертификат Швейцарии об успешном выздоровлении или вакцинации препаратом, одобренным EMA. Чтобы его получить, можно подать заявку онлайн — это обойдется в $32.

Берлин, Германия

Рынок Winterwald на площади Potzdam порадует тех, кто хочет покататься на санях и угоститься глинтвейном. Он расположен возле торгового центра Mall of Berlin.

Время посещения: с 29 октября по 2 января.

Еще одна ярмарка в Берлине — Gendarmenmarkt. Она будет проходить возле Немецкого дворца.

Время посещения: с 22 ноября по 31 декабря.

На Alexanderplatz посетители смогут оценить ледовый каток и традиционные ремесленные лавки.

Время посещения: 22 ноября по 26 декабря.

Рынок возле церкви Kaiser Wilhelm Memorial Church также порадует как жителей Германии, так и гостей из других стран.

Время посещения: с 22 ноября по 2 января.

Все эти ярмарки в Берлине смогут посетить те, кто уже был вакцинирован или излечился от вируса. Недавно местные власти внесли изменения в правила — негативный тест не дает возможности посетить мероприятие.

Как попасть: предоставить документ, который подтвердит вакцинацию или выздоровление от Covid-19. Вакцина должна быть одобрена EMA. Большинство рынков разрешают вход детям в возрасте до 12 лет при наличии отрицательного результата теста на Covid-19.

Брюгге, Бельгия

Более тысячи мерцающих огней и 500 рождественских елок превратят 41 улицу Брюгге в зимнюю сказку — там состоится ярмарка Winter Glow.

Время посещения: с 26 ноября по 9 января.

Как попасть: украинцам придется подать заявку на получение Covid Safe. Это документ о полной вакцинации или выздоровлении, или негативный результат теста.

Копенгаген, Дания

Парк развлечений Tivoli Gardens порадует посетителей огромной ярмаркой.

Время посещения: с 19 ноября по 2 января.

Еще одна ярмарка в Дании — Kongens Nytorv. Она расположилась возле статуи короля Кристиана V.

Время посещения: с 12 ноября по 22 декабря.

Как попасть: нужно подать заявку на местный документ Corona Pass. Посетители до 15 лет могут не предъявлять документ о вакцинации или выздоровлении.

Эдинбург, Шотландия

Эдинбургское Рождество на фоне Эдинбургского замка — одна из самых любимых праздничных традиций Великобритании. Посетители смогут насладиться аттракционами и катком, а также посетить рынок в садах East Princes Street Gardens.

Время посещения: с 20 ноября и до 4 января.

Как попасть: следует заранее приобрести билет и иметь при себе маску.

Нюрнберг, Германия

Рождественский рынок в Нюрнберге — один из самых известных в Германии. Здесь есть все, чтобы проникнуться праздничным настроением.

Время посещения: с 26 ноября по 24 декабря.

Как попасть: нужно предоставить документ, который подтвердит вакцинацию или выздоровление от Covid-19. Вакцина должна быть одобрена EMA. Большинство рынков разрешают вход детям в возрасте до 12 лет при наличии отрицательного результата теста на Covid-19.

Прага, Чешская Республика

Рождественский базар на площади Staroměstské náměstí тоже подарит ощущение Рождества всем посетителям.

Время посещения: с 27 ноября по 6 января.

Как попасть: надо иметь с собой маску, а также предоставить Covid-сертификат ЕС об успешной вакцинации. Можно показать и негативный тест.

Познань, Польша

Познанский рождественский рынок, который неизменно считается лучшим в Польше и одним из лучших в Европе. Посетители смогут насладиться атмосферой на Plac Wolności.

Время посещения: с 20 ноября по 26 декабря.

Как попасть: следует иметь с собой маску, а также предоставить Covid-сертификат ЕС об успешной вакцинации.

Страсбург, Франция

Страсбург может похвастаться старейшим рождественским рынком Франции. Во время мероприятия посетители смогут посетить более 300 киосков со сладостями и другими развлечениями.

Время посещения: с 26 ноября по 26 декабря.

Как попасть: необходимо иметь с собой маску, а также предоставить Covid-сертификат ЕС об успешной вакцинации.

Вена, Австрия

Рождественский рынок Vienna Dream, расположенный на Rathausplatz, неизменно признаваемый одним из самых красивых рынков в Европе.

Время посещения: с 12 ноября по 26 декабря.

Как попасть: предоставить документ, который подтвердит вакцинацию или выздоровление от Covid-19. Вакцина должна быть одобрена EMA. Детям от 6 до 11 лет нужно предоставить сертификат о вакцинации или негативные результаты теста.