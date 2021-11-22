Різдвяні ярмарки є невід’ємним атрибутом новорічного настрою, і вже протягом кількох століть такі заходи допомагають створити святкову атмосферу в багатьох містах європейських країн. І хоча 2020 року довелося відмовитися від таких святкувань, 2021-го вони знову готові приймати гостей. Їхня краса точно не залишить нікого байдужим. Такі заходи — чудова можливість глянути на вже знайомі місця під новим кутом.

Не всі ринки повернуться у 2021 році. Так, австрійські тимчасово закриваються, оскільки країна переходить на локдаун вже з 13 грудня. Берлінський палац Шарлоттенберг також не зможе прийняти гостей. Жителі Мюнхена залишаться без глінтвейну.

Але українці зможуть відвідати деякі ярмарки, і ось найкращі варіанти з огляду на доступність та обмеження під час пандемії Covid-19.

Базель, Швейцарія

Різдвяні прикраси чудово доповнять архітектуру міста Базеля. На площі Barfüsserplatz будуть розташовані ринки з сільськими шале ремісників, а відвідувачі отримають нагоду насолодитися імбирними пряниками.

Час відвідин: з 25 листопада до 23 грудня.

Як потрапити: відвідувачам старше 16 років потрібно надати Covid-сертифікат Швейцарії або ЄС за допомогою QR-коду, а також посвідчення особи. Українцям потрібен сертифікат Швейцарії про успішне одужання чи вакцинацію препаратом, схваленим EMA. Щоб його отримати, можна подати заявку онлайн — це коштуватиме $32.

Берлін, Німеччина

Ринок Winterwald на площі Potzdam порадує тих, хто хоче покататися на санях і почастуватись глінтвейном. Він розташований біля торгового центру Mall of Berlin.

Час відвідин: з 29 жовтня до 2 січня.

Ще один ярмарок у Берліні — Gendarmenmarkt. Він проходитиме біля Німецького палацу.

Час відвідин: з 22 листопада до 31 грудня.

На Alexanderplatz відвідувачі зможуть оцінити льодову ковзанку та традиційні ремісничі лавки.

Час відвідин: з 22 листопада по 26 грудня.

Ринок біля церкви Kaiser Wilhelm Memorial Church теж порадує як мешканців Німеччини, так і гостей з інших країн.

Час відвідин: 22 листопада до 2 січня.

Усі ці ярмарки у Берліні зможуть відвідати ті, хто вже був вакцинований або вилікувався від вірусу. Нещодавно місцева влада внесла зміни до правил — негативний тест не дає дозволу відвідати захід.

Як потрапити: потрібно надати документ, який підтвердить вакцинацію чи одужання від Covid-19. Вакцина має бути схваленою EMA. Більшість ринків дозволяють вхід дітям до 12 років за наявності негативного результату тесту на Covid-19.

Брюгге, Бельгія

Понад тисячу мерехтливих вогнів і 500 ялинок перетворять 41 вулицю Брюгге на зимову казку — там буде ярмарок Winter Glow.

Час відвідин: з 26 листопада до 9 січня.

Як потрапити: українцям доведеться подати заявку на отримання Covid Safe. Це документ про повну вакцинацію або одужання, або негативний результат тесту.

Копенгаген, Данія

Парк розваг Tivoli Gardens порадує відвідувачів величезним ярмарком.

Час відвідин: з 19 листопада до 2 січня.

Ще один ярмарок у Данії – Kongens Nytorv. Він розташувався поблизу статуї короля Крістіана V.

Час відвідин: з 12 листопада до 22 грудня.

Як потрапити: слід подати заявку на місцевий документ Corona Pass. Відвідувачі до 15 років можуть не пред’являти документ про вакцинацію або одужання.

Единбург, Шотландія

Единбурзьке Різдво на тлі Единбурзького замку – одна із найулюбленіших святкових традицій у Великій Британії. Відвідувачі зможуть насолодитися атракціонами та ковзанкою, а ще – відвідати ринок у садах East Princes Street Gardens.

Час відвідування: з 20 листопада до 4 січня.

Як потрапити: заздалегідь придбати квиток та мати з собою маску.

Нюрнберг, Німеччина

Різдвяний ринок у Нюрнберзі — один із найвідоміших у Німеччині. Тут є все, щоб перейнятися святковим настроєм.

Час відвідин: з 26 листопада до 24 грудня.

Як потрапити: надати документ, який підтвердить вакцинацію чи одужання від Covid-19. Вакцина має бути схваленою EMA. Більшість ринків дозволяють вхід дітям до 12 років за наявності негативного результату тесту на Covid-19.

Прага, Чеська Республіка

Різдвяний ярмарок на площі Staromestskské náměstí подарує відчуттям Різдва всім відвідувачам.

Час відвідин: з 27 листопада до 6 січня.

Як потрапити: потрібно мати з собою маску і надати Covid-сертифікат ЄС про успішну вакцинацію. Або можна показати негативний тест.

Познань, Польща

Познанський різдвяний ринок, який незмінно вважається найкращим у Польщі та одним із найкращих у Європі. Відвідувачі зможуть насолодитись атмосферою на Plac Wolności.

Час відвідин: з 20 листопада до 26 грудня.

Як потрапити: треба мати з собою маску, а також надати Covid-сертифікат ЄС про успішну вакцинацію.

Страсбург, Франція

Страсбург може похвалитися найстарішим різдвяним ринком Франції. Під час заходу відвідувачі зможуть відвідати понад 300 кіосків із солодощами та іншими розвагами.

Час відвідин: з 26 листопада до 26 грудня.

Як потрапити: потрібно мати з собою маску і надати Covid-сертифікат ЄС про успішну вакцинацію.

Відень, Австрія

Різдвяний ринок Vienna Dream, розташований на Rathausplatz, визнаний одним із найкрасивіших ринків у Європі.

Час відвідин: з 12 листопада до 26 грудня.

Як потрапити: треба надати документ, який підтвердить вакцинацію чи одужання від Covid-19. Вакцина має бути схваленою EMA. Дітям від 6 до 11 років слід надати сертифікат про вакцинацію або негативні результати тесту.