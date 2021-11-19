Страны ЕС изменили условия пересечения своих границ для граждан Украины. Поэтому перед планированием своего путешествия необходимо детально изучить правила въезда в соответствующее государство.

Для пересечения границы европейских стран с туристической целью, кроме стандартных документов, украинцам необходимо предоставить:

Covid-сертификат;

отрицательные результаты теста на коронавирус;

сертификат об выздоровлении.

По состоянию на 17 ноября украинцам запрещены поездки в такие страны: Беларусь, Болгария, Сан-Марино и Мальта.

Пересечь границы Испании, Франции, Германии, Бельгии, Дании, Чехии, Словакии, Литвы, Латвии и Эстонии можно только при наличии вакцинации. Для поездки в Нидерланды украинцам понадобится вакцинация и тест.

Швеция, Сербия, Словения, Португалия, Монако и Черногория принимают туристов при наличии вакцинации или теста.

Вакцинация или ПЦР-тест требуются для путешествия в Венгрию, Грузию и Кипр. В двух последних странах от туристов требуется сделать дополнительный тест по прибытии.

Полететь в Исландию можно только при наличии вакцинации, теста или сертификата о выздоровлении и дополнительного теста.

Ряд стран – Швейцария, Люксембург, Лихтенштейн, Хорватия, Андорра, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Албания, Молдова, Турция, требуют от туристов вакцинацию или сертификат об выздоровлении или тест.

В Польше, Австрии, Румынии, Норвегии, Финляндии, Великобритании, Италии, кроме вакцинации или теста, обязательна еще самоизоляция по прибытии.

Напомним, что 9 ноября Совет ЕС исключил Украину из зеленого списка для путешествий из-за ухудшения эпидемической ситуации.

В рекомендации отмечается, что перечень стран в списке пересматривается каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляется.

В то же время пребывание в красном списке страны допускает возможность для полностью вакцинированных ее граждан путешествовать. Соответствующие решения по странам вне зеленого списка принимает каждая страна-член ЕС самостоятельно.

Ранее факты ICTV рассказывали об условиях пересечения границ, которые определили эти страны.