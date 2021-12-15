Зрелищные шоу, необычайные спектакли, невероятные цирковые представления и другие чудесные активности – Киев в честь Нового 2022-го года приготовил для нас множество разнообразных сюрпризов. Берите родных и погружайтесь в атмосферу зимних чудес – это лучшая подготовка к праздникам.
Рождество на Подоле
Первый в Украине прогулочный каток, самая высокая тюбинговая горка в Киеве со смотровой площадкой, ярмарка с крафтовыми подарками из Европы и большое множество огней.
В этом году зимний городок на Контрактовой площади будет новаторским для Киева. Организаторы Рождества на Подоле для этого украшают и продумывают каждый сантиметр локации, которая в общей сложности занимает площадь в целых 10 тыс. кв. м.
Кроме уникальных аттракций, здесь еще будет лаунж-беседка, кофейня, арт-инсталляции, Резиденция Святого Николая, выступления уличных музыкантов и оркестра. Конечно же, красавица-елка и фудкорты от БУХТА food station.
Когда: с 17 декабря.
Где: ул. П. Сагайдачного, Сквер П. Сагайдачного, Контрактовая площадь.
Вход на локацию свободный, развлечения оплачиваются дополнительно.
Сказка для детей Дом Рождества
Музей Марии Заньковецкой во второй половине декабря превратится в уютно-праздничный Дом Рождества и гостей здесь будет встречать Казкарка. Она пригласит вас в мир множества сказок под аккомпанемент бандуры.
Дом Рождества – это дом музыкальных сокровищ, в котором живет всемирно известный Щедрик Леонтовича, колядки и щедривки, вертепные действа. А еще здесь вы найдете традиционный украинский Дидух и аутентичную атмосферу украинского семейного Рождества. Но самое главное – интерактивный спектакль, который погрузит в историю наших новогодних праздников.
Когда: с 18 декабря.
Где: Музей Марии Заньковецкой, улица Большая Васильковская, 121.
Вход: 200 грн.
Цирковая мистерия Чудеса Рождества 2022
Грандиозная волшебная постановка от Национального цирка Украины. Акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры и другие артисты сложнейшего жанра в необычайном шоу мастерски проиллюстрируют украинские рождественские традиции и подарят вам интересные приключения. Именно здесь случаться самые настоящие чудеса наступающего Рождества…
Когда: с 17 декабря.
Где: Национальный цирк Украины, площадь Победы, 2.
Вход: 50-550 грн.
Молодежный фестиваль Дабл Трипл Snow Fest (Snіgfest)
Арка Дружбы народов с панорамной смотровой площадкой и стеклянным мостом – одно из красивейших мест Киева. А в честь 2022-го года оно преобразится просто невообразимо чудесным образом.
С 17 по 19 декабря тут будет проходить Snіgfest, в котором посоревнуются спортсмены из более 20-и стран мира. А для антуража фестиваля вся локация стилизуется под оперу. В остальное время зимних праздников организаторы обещают здесь уютную лаунж-зону с нарядной елкой и даже уличные столики с подогревом для вашего удобства.
Когда: с 17 декабря.
Где: Арка Дружбы народов.
Вход: свободный.
Вертеп. Необароковая мистерия
А вот и современный театрально-музыкальный перформанс на тему извечного украинского празднования Рождества. Причем, это хоть и развлекательная постановка, но основывается на документах Галагановского вертепа. Режиссер – Богдан Полищук.
Когда: с 18 декабря.
Где: Дворец искусств Украинский дом, ул. Крещатик, 2.
Вход: 200-400 грн