Зрелищные шоу, необычайные спектакли, невероятные цирковые представления и другие чудесные активности – Киев в честь Нового 2022-го года приготовил для нас множество разнообразных сюрпризов. Берите родных и погружайтесь в атмосферу зимних чудес – это лучшая подготовка к праздникам.

Рождество на Подоле

Первый в Украине прогулочный каток, самая высокая тюбинговая горка в Киеве со смотровой площадкой, ярмарка с крафтовыми подарками из Европы и большое множество огней.

В этом году зимний городок на Контрактовой площади будет новаторским для Киева. Организаторы Рождества на Подоле для этого украшают и продумывают каждый сантиметр локации, которая в общей сложности занимает площадь в целых 10 тыс. кв. м.

Кроме уникальных аттракций, здесь еще будет лаунж-беседка, кофейня, арт-инсталляции, Резиденция Святого Николая, выступления уличных музыкантов и оркестра. Конечно же, красавица-елка и фудкорты от БУХТА food station.

Когда: с 17 декабря.

Где: ул. П. Сагайдачного, Сквер П. Сагайдачного, Контрактовая площадь.

Вход на локацию свободный, развлечения оплачиваются дополнительно.

Сказка для детей Дом Рождества

Музей Марии Заньковецкой во второй половине декабря превратится в уютно-праздничный Дом Рождества и гостей здесь будет встречать Казкарка. Она пригласит вас в мир множества сказок под аккомпанемент бандуры.

Дом Рождества – это дом музыкальных сокровищ, в котором живет всемирно известный Щедрик Леонтовича, колядки и щедривки, вертепные действа. А еще здесь вы найдете традиционный украинский Дидух и аутентичную атмосферу украинского семейного Рождества. Но самое главное – интерактивный спектакль, который погрузит в историю наших новогодних праздников.

Когда: с 18 декабря.

Где: Музей Марии Заньковецкой, улица Большая Васильковская, 121.

Вход: 200 грн.

Цирковая мистерия Чудеса Рождества 2022

Грандиозная волшебная постановка от Национального цирка Украины. Акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры и другие артисты сложнейшего жанра в необычайном шоу мастерски проиллюстрируют украинские рождественские традиции и подарят вам интересные приключения. Именно здесь случаться самые настоящие чудеса наступающего Рождества…

Когда: с 17 декабря.

Где: Национальный цирк Украины, площадь Победы, 2.

Вход: 50-550 грн.

Молодежный фестиваль Дабл Трипл Snow Fest (Snіgfest)

Арка Дружбы народов с панорамной смотровой площадкой и стеклянным мостом – одно из красивейших мест Киева. А в честь 2022-го года оно преобразится просто невообразимо чудесным образом.

С 17 по 19 декабря тут будет проходить Snіgfest, в котором посоревнуются спортсмены из более 20-и стран мира. А для антуража фестиваля вся локация стилизуется под оперу. В остальное время зимних праздников организаторы обещают здесь уютную лаунж-зону с нарядной елкой и даже уличные столики с подогревом для вашего удобства.

Когда: с 17 декабря.

Где: Арка Дружбы народов.

Вход: свободный.

Вертеп. Необароковая мистерия

А вот и современный театрально-музыкальный перформанс на тему извечного украинского празднования Рождества. Причем, это хоть и развлекательная постановка, но основывается на документах Галагановского вертепа. Режиссер – Богдан Полищук.

Когда: с 18 декабря.

Где: Дворец искусств Украинский дом, ул. Крещатик, 2.

Вход: 200-400 грн