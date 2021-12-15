Видовищні шоу, надзвичайні спектаклі, неймовірні циркові вистави та інші чудові активності – Київ на честь Нового 2022 року приготував для нас безліч різноманітних сюпризів. Беріть рідних і поринайте в атмосферу зимових чудес просто зараз.

Різдво на Подолі

Перша в Україні прогулянкова ковзанка, найвища тюбінгова гірка в Києві з оглядовим майданчиком, ярмарок з крафтовими подарунками з Європи та безліч вогнів.

Цього року зимове містечко на Контрактовій площі буде новаторським для Києва. Організатори Різдва на Подолі для цього прикрашають і продумують кожний сантиметр локації, яка загалом займає площу в цілих 10 тис. кв. м.

Окрім унікальних атракцій, тут ще буде лаунж-альтанка, кав’ярня, арт-інсталяції, Резиденція Святого Миколая, виступи вуличних музикантів та оркестру. Звичайно ж, красуня-ялинка та фудкорти від БУХТА food station.

Коли: з 17 грудня.

Де: вул. П. Сагайдачного, Сквер П. Сагайдачного, Контрактова площа.

Вхід на локацію вільний, розваги оплачуються додатково.

Казка для дітей Будинок Різдва

Музей Марії Заньковецької у другій половині грудня перетвориться на затишно-святковий Будинок Різдва та гостей тут зустрічатиме Казкарка. Вона запросить вас у світ казок під акомпанемент бандури.

Будинок Різдва – це будинок музичних скарбів, у якому живе всесвітньовідомий Щедрик Леонтовича, колядки та щедрівки, вертепні дійства. А ще тут ви знайдете традиційний український Дідух та автентичну атмосферу українського сімейного Різдва. Але найголовніше – інтерактивна вистава, яка занурить в історію наших новорічних свят.

Коли: з 18 грудня.

Де: Музей Марії Заньковецької, вулиця Велика Васильківська, 121.

Вхід: 200 грн.

Циркова містерія Чудеса Різдва 2022

Грандіозна чарівна постановка від Національного цирку України. Акробати, повітряні гімнасти, жонглери та інші артисти найскладнішого жанру у надзвичайному шоу майстерно проілюструють українські різдвяні традиції та подарують вам цікаві пригоди. Саме тут трапляються справжнісінькі чудеса Різдва, що настає…

Коли: з 17 грудня.

Де: Національний цирк України, майдан Перемоги, 2.

Вхід: 50-550 грн.

Молодіжний фестиваль Дабл Тріпл Snow Fest (Snigfest)

Арка Дружби народів з панорамним оглядовим майданчиком та скляним мостом – одне з найкрасивіших місць Києва. А на честь 2022-го року воно погарнішає просто неймовірно чудовим чином.

З 17 по 19 грудня тут проходитиме Snigfest, в якому позмагаються спортсмени з понад 20-и країн світу. А для антуражу фестивалю вся локація стилізується під оперу. В інший час зимових свят організатори обіцяють тут затишну лаунж-зону з ялинкою і навіть вуличні столики з підігрівом для вашої зручності.

Коли: з 17 грудня.

Де: Арка Дружби народів.

Вхід: вільний.

Вертеп. Необарокова містерія

А ось і сучасний театрально-музичний перформанс на тему споконвічного українського святкування Різдва. Причому це хоч і розважальна постановка, але ґрунтується на документах Галаганівського вертепу. Режисер – Богдан Поліщук.

Коли: з 18 грудня.

Де: Палац мистецтв Український дім, вул. Хрещатик, 2.

Вхід: 200-400 грн.