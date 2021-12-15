Видовищні шоу, надзвичайні спектаклі, неймовірні циркові вистави та інші чудові активності – Київ на честь Нового 2022 року приготував для нас безліч різноманітних сюпризів. Беріть рідних і поринайте в атмосферу зимових чудес просто зараз.
Різдво на Подолі
Перша в Україні прогулянкова ковзанка, найвища тюбінгова гірка в Києві з оглядовим майданчиком, ярмарок з крафтовими подарунками з Європи та безліч вогнів.
Цього року зимове містечко на Контрактовій площі буде новаторським для Києва. Організатори Різдва на Подолі для цього прикрашають і продумують кожний сантиметр локації, яка загалом займає площу в цілих 10 тис. кв. м.
Окрім унікальних атракцій, тут ще буде лаунж-альтанка, кав’ярня, арт-інсталяції, Резиденція Святого Миколая, виступи вуличних музикантів та оркестру. Звичайно ж, красуня-ялинка та фудкорти від БУХТА food station.
Коли: з 17 грудня.
Де: вул. П. Сагайдачного, Сквер П. Сагайдачного, Контрактова площа.
Вхід на локацію вільний, розваги оплачуються додатково.
Казка для дітей Будинок Різдва
Музей Марії Заньковецької у другій половині грудня перетвориться на затишно-святковий Будинок Різдва та гостей тут зустрічатиме Казкарка. Вона запросить вас у світ казок під акомпанемент бандури.
Будинок Різдва – це будинок музичних скарбів, у якому живе всесвітньовідомий Щедрик Леонтовича, колядки та щедрівки, вертепні дійства. А ще тут ви знайдете традиційний український Дідух та автентичну атмосферу українського сімейного Різдва. Але найголовніше – інтерактивна вистава, яка занурить в історію наших новорічних свят.
Коли: з 18 грудня.
Де: Музей Марії Заньковецької, вулиця Велика Васильківська, 121.
Вхід: 200 грн.
Циркова містерія Чудеса Різдва 2022
Грандіозна чарівна постановка від Національного цирку України. Акробати, повітряні гімнасти, жонглери та інші артисти найскладнішого жанру у надзвичайному шоу майстерно проілюструють українські різдвяні традиції та подарують вам цікаві пригоди. Саме тут трапляються справжнісінькі чудеса Різдва, що настає…
Коли: з 17 грудня.
Де: Національний цирк України, майдан Перемоги, 2.
Вхід: 50-550 грн.
Молодіжний фестиваль Дабл Тріпл Snow Fest (Snigfest)
Арка Дружби народів з панорамним оглядовим майданчиком та скляним мостом – одне з найкрасивіших місць Києва. А на честь 2022-го року воно погарнішає просто неймовірно чудовим чином.
З 17 по 19 грудня тут проходитиме Snigfest, в якому позмагаються спортсмени з понад 20-и країн світу. А для антуражу фестивалю вся локація стилізується під оперу. В інший час зимових свят організатори обіцяють тут затишну лаунж-зону з ялинкою і навіть вуличні столики з підігрівом для вашої зручності.
Коли: з 17 грудня.
Де: Арка Дружби народів.
Вхід: вільний.
Вертеп. Необарокова містерія
А ось і сучасний театрально-музичний перформанс на тему споконвічного українського святкування Різдва. Причому це хоч і розважальна постановка, але ґрунтується на документах Галаганівського вертепу. Режисер – Богдан Поліщук.
Коли: з 18 грудня.
Де: Палац мистецтв Український дім, вул. Хрещатик, 2.
Вхід: 200-400 грн.