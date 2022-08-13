Американский музыканта Канье Уэст засветился на улице с незнакомкой. Артист не ждет возвращения своей бывшей жены Ким Кардашьян, даже после ее недавнего расставания с Питом Дэвидсоном.

На снимках 45-летний артист попал в кадр в компании незнакомки в Малибу, где он встречался с дизайнерами и подрядчиками в своем поместье за $57,3 млн.

Новая подружка Уэста была одета в большую черную толстовку с капюшоном, голубой спортивный костюм и пару черных туфель на каблуках. Сам музыкант был в черной толстовке с капюшоном, шортах и ​​кепке — он часто ходит в таком виде.

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Судя по фото, незнакомка чувствовала себя как дома, когда позировала на балконе дома и в какой-то момент небрежно проверила свой телефон.

Неясно, есть ли романтические отношения между девушкой и Канье, поскольку они не проявляли друг к другу никакой привязанности во время встречи.

Недвижимость Канье купил еще в 2021 году после развода с Ким — жилье может похвастаться четырьмя спальнями и пятью ванными комнатами.

Возможно, это очередная попытка вернуть Кардашьян, которая недавно рассталась с Питом Дэвидсоном. Пара пробыла в отношениях почти год, и за это время Канье пытался всячески им помешать быть вместе и счастливыми.