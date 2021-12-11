Традиционно Новый год встречают дома в кругу семьи, однако иногда так хочется попробовать что-нибудь новенькое. Всем нам иногда нужно менять обстановку на праздники, так что мы подготовили лучшие места, где можно отпраздновать Новый год 2022 в Киеве.

В канун новогодней ночи улицы Киева превращаются в настоящую зимнюю сказку. Яркие огоньки, атмосферные песни и невероятный запах пищи — всем этим можно будет насладиться на Новый год на Софийской площади. Украшением этого места традиционно считают главную елку страны, которая ежегодно удивляет жителей и гостей города своей масштабностью.

В праздничную ночь не придется скучать ни взрослым, ни детям. Уже много лет подряд 31 декабря на Софийской устраивают концерты, а также предлагают киевлянам и гостям столицы посетить каток. Голодными ходить тоже не придется: на площади множество маленьких магазинчиков, где вы можете приобрести вкусную еду и теплые напитки, чтобы не замерзнуть.

Не менее атмосферные места в Киеве — Контрактовая площадь и арка Дружбы народов, с которой открывается удивительный вид на Киев. Эти локации расположены рядом, так что Новый год вы можете отпраздновать сразу в двух местах!

Для тех, кто хочет отпраздновать Новый год в атмосферном заведении, мы тоже приготовили несколько интересных вариантов:

Новогодняя вечеринка Sleep no more в ивент-холле Regent Hill

Это шоу обязательно оценят любители джазовой музыки и атмосферы Америки 1930-х годов. Профессиональные актеры, вкусные коктейли и зрелищные выступления — все это будет ждать вас в ночь 31 декабря.

Адрес: город Киев, ул. Мичурина, 54

Allegro Hall

Преимуществом празднования Нового года именно в этом ресторане будет система all inclusive. Посетители также смогут насладиться DJ-сетами, выступлениями профессиональных артистов, а также поучаствовать в конкурсах и получить тематические призы за победу. Не сомневайтесь, ведь вам не нужно будет часами стоять на кухне, чтобы накрыть новогодний стол — всю еду приготовят за вас!

Адрес: г. Киев, пр-т Победы, 82-84

Ресторан Прага

Удивительное заведение, расположенное на ВДНХ, непременно очарует вас своей удивительной атмосферой. Ресторан Прага — настоящая частица Европы в сердце Украины, которая уже много лет радует своих гостей непревзойденной кухней и качественным обслуживанием. В вечернюю программу будет входить живая музыка. Это место идеально подойдет для уютного семейного праздника.

Адрес: проспект Академика Глушкова, 1

Ресторан Veranda on the river

Главная фишка этого заведения — его расположение на воде. Из панорамных окон ресторана открывается живописный вид на Киево-Печерскую Лавру. Посетителей ждут живая музыка, интерактивная программа и веселые конкурсы. “Вишенкой на торте” станет праздничный салют, который точно не оставит никого равнодушным.

Адрес: Набережное шоссе, 11а

Для громкой вечеринки с друзьями и родными прекрасно подойдет съемная квартира. Если вы не хотите убирать последствия празднования Нового года еще неделю или ваше жилье маловато для крупной компании — это идеальный вариант для вас. Риелторы предлагают огромный выбор квартир для аренды на любой вкус и кошелек, однако следует обратить внимание на то, что хозяева помещений часто просят залог.

Стоимость апартаментов может меняться в зависимости от расположения дома (чем ближе к центру, тем дороже). За однокомнатную квартиру вам придется заплатить от 2 тыс. грн, за двухкомнатную — от 2500 грн, а трехкомнатные апартаменты обойдутся вам минимум в 3500 грн. Если вы планируете снять целый дом для большой компании на Новый год, готовьтесь заплатить за аренду как минимум 4500 грн.