Стали известны новые подробности главной праздничной локации на Софийской площади, которая будет посвящена Рождественской ночи.

Главную елку страны традиционно зажгут на День святого Николая — 19 декабря. Основу новогоднего дерева украсят в виде традиционного вертепа.

Искусственное 31-метровое дерево нарядят в 10 тыс. украшений — игрушки красного и золотого цвета, а засияет оно 10-километровой гирляндой теплого света в виде большого купола.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому установят ледовой каток. В ярмарочный городок будут вести четыре празднично украшенные арки. В центре каждой будут люстры.

На самой площади также будет теплая арт-зона для отдыха. Там же посетителей будут встречать яркие кометы, символизирующие рождественские звезды. Праздничную атмосферу создаст рождественская музыка.

Кроме того, на Софийской площади и Владимирском проезде до 16 января будет работать новогодне-рождественский ярмарочный городок.

Главную новогоднюю елку начали монтировать в Киеве 29 ноября.

Само дерево и все декорации обойдутся в 25-27 млн грн. Средства предоставляются спонсорами и организаторами.

Также основатель и директор компании Folk Ukraine Игорь Добруцкий отмечал, что в этом году на ярмарке запрещено использовать мангал в связи с ограничениями пандемии.