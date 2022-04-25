Популярный авиаперевозчик Ryanair планирует возобновить полеты в небе над Украиной осенью этого года. Компания возобновила возможность покупки билетов на рейсы с Бориспольского аэропорта.

На сайте Ryanair теперь доступны для бронирования четыре направления: Вена, Милан, Рим и Барселона. Полеты запланированы на 30-31 октября 2022 года, а их стоимость для желающих начинается от €35 (1 150 грн), и заканчивается на отметке в €80 (2 600 грн).

Также Ryanair предлагает украинцам приобрести биллеты на январь, февраль и март 2023 года.

На сайте компании также указывается, что компания пока не планирует возобновлять перелеты из Львова и Одессы, которые были доступными до войны.

Стоит напомнить, что на фоне полномасштабного вторжения России в Украину, наша страна оперативно закрыла воздушное пространство для самолетов. Военное положение также продлили до 25 мая, и нет гарантий, что его не будут продлевать дальше.

Не только Ryanair планирует возобновлять свою работу в Украине — лоукостер Wizz Air продолжал продажу биллетов даже на фоне войны. С началом полномасштабного вторжения России в Украину Wizz Air отменила рейсы до 26 марта. Однако уже 7 марта авиакомпания отменила полеты до июня.