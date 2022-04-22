Лоукостер Wizz Air не прекращал продажу билетов на июль. Дело в том, что в СМИ 22 апреля появилась информация, мол, авиакомпания “возобновила” продажу билетов на июль 2022 года. Однако она и не переставала этого делать.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Wizz Air отменила рейсы до 26 марта. Однако уже 7 марта авиакомпания отменила полеты до июня.

16 апреля стало известно, что Wizz Air продлила отмену рейсов из Украины до июля и сократила сеть примерно в пять раз – вместо 53 маршрутов из Киева осталось 12, а вместо 33 из Львова – шесть.

Сейчас на официальном сайте Wizz Air можно купить билеты на июль, скажем, в Вильнюс. В целом, из Киева в июле планируются полеты дважды в неделю в Милан, Рим, Ларнаку, Лондон, Варшаву, Вроцлав и Гданьск, трижды – в Катовице и Будапешт, четыре раза в неделю – в Краков и пять – в Вильнюс.

Из Львова два раза в неделю самолеты будут отправляться в Милан, Рим, Лондон, Варшаву, Вроцлав и Гданьск.

Однако пассажирам следует осознать, что пока в Украине идет война, ни один самолет в небо над нами не полетит. Поэтому Wizz Air может продолжить свою отмену.