Отдых, даже на несколько дней, поможет перезагрузиться и психологически отвлечься от стрессов. Постоянное напряжение обессиливает наш организм. Поэтому положительные эмоции сейчас нам особенно нужны. Несмотря на войну, украинцы интересуются турами на морской релакс за границей.

Куда весной поехать на море, где в это время лучший климат, который подойдет и взрослым, и детям, сколько стоит такое удовольствие и как добраться до курортов, Фактам ICTV рассказал директор Туристического агентства Трайдент-хит Ужгород Александр Доктор.

Куда поехать весной на море — популярные направления

Самым популярным весенним направлением всегда был и остается Египет. Именно в эту страну можно недорого улететь на море весной. Ближайший аэропорт, откуда есть авиарейсы в Египет, это Жешув в Польше. Это всего в 200 км от Ужгорода.

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Цены начинаются от $330 на человека за неделю отдыха на Все включено. Ну, а дальше уже люди выбирают себе отдых по своим требованиям, потребностям и уровню отеля. Авиарейсы совершаются в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

На втором месте по популярности — Объединенные Арабские Эмираты. Туда можно вылететь как из польского Кракова, так и из венгерского Будапешта. Стоимость отдыха — от $500 и выше с человека за неделю. В эту цену входит завтрак.

Эмираты никогда дешевыми не были. Соответственно, едут туда люди, желающие насладиться не только теплом и морем, но и новейшими технологиями, шопингом и безупречным сервисом.

На протяжении всего весеннего сезона актуальны экзотические направления. Можно лететь как из Кракова, так и из Будапешта. Очень популярен остров Занзибар. Это направление сейчас имеет самую привлекательную цену среди экзотики. Комфортный климат весной на Шри-Ланке, в Доминиканской республике, на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.

Соответственно, отдых на экзотических направлениях значительно дороже отдыха в Египте или ОАЭ.

Раннее бронирование на весенний отдых 2023

В мае отдыхающих уже готова будет встречать Турция. В этом месяце здесь начинается пляжный сезон. Сейчас уже полным ходом идет раннее бронирование отдыха. Кстати, курорты Анталийского и Эгейского побережья не пострадали от недавнего землетрясения.

Продолжается раннее бронирование европейских направлений на лето. Это Болгария, Черногория, Албания, Хорватия, Италия, Испания. Автобусом можно ехать из Мукачево и Львова, можно лететь из Румынии, Молдовы, Польши или Венгрии. То есть аэропортов вылета хватает.

Единственное, с чем пришлось столкнуться нашему туристу — это трансфер. Нужно самому заботиться о том, как добираться до аэропортов вылета на море. Все привыкли к бесплатным трансферам по Украине. Сейчас, к сожалению, это дополнительные расходы каждого отдыхающего. Это стоит учитывать и рассчитывать бюджет.

Правда, до сих пор бесплатно турагентства везут отдыхающих в аэропорты в Польше. Но только тех, кто купил туры в Египет, потому что это самое популярное направление.

Но переживать не стоит. Потому что система железнодорожного и автобусного сообщения в Украине разветвленная. Есть индивидуальные трансферы за границу, есть перевозчики, которые за отдельную плату отвезут отдыхающих прямо в аэропорт. Поэтому большой проблемы здесь нет. До зарубежного аэропорта можно доехать и на собственном авто.

Сколько стоит отдых на море весной — цены 2023

В целом цены на отдых выросли, и существенно. Потому что с начала полномасштабной войны повысилась стоимость и топлива, и, соответственно, авиаперевозок. Подорожало питание не только в Украине, но и во всем мире.

Кризис, вызванный войной, коснулся всех, без исключения. Гостиничный бизнес начал ощутимо страдать еще во время пандемии коронавируса. И дополнительно — от военных действий.

Учитывая все эти факторы, украинцам не стоит надеяться на путевки на море за границу за $100-150, как это было в довоенное время. Сейчас одна неделя отдыха весной на море будет стартовать минимум от €300 и выше, в зависимости от уровня отеля.

Спрос на отдых снизился. И это ожидаемо. Особенно, при раннем бронировании пакетных туров. Именно они пользовались популярностью в довоенное время, когда люди спокойно могли планировать себе отдых. И знали, что их ждет через полгода-год. Не было нынешней неопределенности относительно своих доходов.

Сейчас, в основном, раннее бронирование заказывают требовательные туристы, которые понимают, что экономия, особенно на дорогих отелях, достигает 40-50%.

Например, путевка в сезон стоит €10 тыс. Но если забронировать этот отдых заранее, он будет стоить €5-6 тыс. Это очень существенная разница. Люди, которые привыкли к такому отдыху, уже позаботились о том, чтобы забронировать себе VIP-отели с довольно таки ощутимыми скидками.

Украинцы, которые выбирают отдых низшего сегмента и рассчитывают на дешевые туры, могут купить горящие путевки в сезон. Тогда можно поймать хорошую цену. На недорогих отелях выгода раннего бронирования минимальная, а порой вообще отсутствует.